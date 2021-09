GLORY lance les nouvelles solutions logicielles nuagiques UBIQULARTM destinées aux institutions financières et au secteur de la distribution





Glory, un chef de file mondial des solutions technologiques de traitement des espèces, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle gamme logicielle nuagique, baptisée UBIQULAR, conçue pour permettre une prise de décision optimisée fondée sur des données exploitables. Les solutions SaaS (logiciel en tant que service) sont spécialement conçues pour répondre aux attentes des institutions financières et du secteur de la distribution.

La gamme UBIQULAR reflète l'objectif indéfectible porté par Glory d'optimiser les perspectives et les renseignements exploitables relatifs aux liquidités traitées dans le cadre des activités de ses clients, tout en leur permettant de générer une valeur supérieure par le biais des équipements Glory. Ces objectifs sont atteints grâce à l'utilisation d'outils analytiques et d'informations décisionnelles, du suivi à distance, de la gestion des dispositifs et de la fourniture de prévisions automatisées des liquidités afin d'optimiser la gestion de l'encaisse et du fonds de roulement. L'association de la puissance analytique d'UBIQULAR aux dispositifs prêts pour l'IdO signifie que Glory est en mesure de proposer des services véritablement connectés. Les solutions nuagiques sécurisées garantissent une mise à échelle parfaitement fluide en fonction des activités du client.

Ed Brindley, directeur commercial de Glory Global Solutions, explique: "Les nouvelles solutions UBIQULAR permettent d'optimiser l'expérience utilisateur grâce à des dispositifs connectés couplés à une gestion avancée de données. Les services UBIQULAR procurent des niveaux supérieurs d'efficience à ses clients, et nous permettent de nous concentrer sur ce qui compte le plus: leur activité centrale. Dès son lancement, la suite UBIQULAR offre aux clients une gamme exhaustive de services à valeur ajoutée. En outre, nous avons intégré une capacité évolutive suffisante afin de répondre aux futures exigences de nos clients".

Le lancement d'UBIQULAR est un cap important, qui témoigne de l'attention croissante que porte Glory aux solutions permettant aux institutions financières et aux distributeurs de tirer une valeur maximum de leurs investissements dans l'automatisation de la gestion des liquidités. Qu'il s'agisse du suivi ou de la gestion d'une flotte de dispositifs, de l'augmentation de l'efficacité des processus commerciaux, de l'optimisation des inventaires d'encaisse ou de l'élévation du niveau de conformité en termes de réglementation ou de sécurité, la technologie UBIQULAR gère les espèces avec une maîtrise absolue.

