UL lance un nouveau système de certification d'identification électronique pour favoriser l'adoption du permis de conduire mobile





Les services d'identification électronique UL contribueront à déployer des justificatifs d'identité numériques sécurisés et interopérables à l'échelle mondiale.

LONDRES, Royaume-Uni, le 30 septembre 2021 /CNW/ - UL, le chef de file mondial des sciences de la sécurité, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un système de certification d'identification électronique (eID) pour évaluer la conformité des produits à la norme ISO/IEC 18013-5:2021, la nouvelle norme internationale d'identification personnelle pour un permis de conduire mobile (mDL). Cette norme mondiale spécifie des protocoles interopérables pour les justificatifs numériques et un modèle de données pour un mDL. Elle peut également être utilisée pour d'autres justificatifs numériques, bien au-delà des permis de conduire.

L'annonce a été faite dans le cadre d'un discours d'Arjan Geluk, conseiller principal du groupe Cybersecurity and Identity Management and Security d'UL, à l'occasion de l'Identity Week, qui se tient aujourd'hui jusqu'au jeudi 23 septembre à London. « Je suis fier d'annoncer qu'UL fournit désormais des services de certification d'interopérabilité pour la mise en oeuvre des permis de conduire mobiles, a déclaré M. Geluk. Cela traduit notre engagement continu en faveur du déploiement des justificatifs d'identité numériques sécurisés, respectueux de la vie privée et interopérables à l'échelle mondiale. »

Le lancement des services de certification de l'interopérabilité ISO/IEC 18013-5 de l'UL coïncide avec l'approbation de cette nouvelle norme internationale et favorise le déploiement transparent et continu des mises en oeuvre de la technologie mDL interopérable dans le monde entier.

Ian Grossman, vice-président des services aux membres et des affaires publiques à l'American Association of Motor Vehicle Administrators (AAMVA), a déclaré : « L'AAMVA apprécie tout le travail qui a été accompli pour fournir une norme d'interopérabilité. La collaboration continue entre les secteurs public et privé est essentielle pour offrir un écosystème mDL robuste et fiable. »

« Je suis heureux que l'ISO ait finalisé la norme ISO/IEC 18013-5, une norme internationale largement appuyée qui offre un moyen fiable, sécurisé et respectueux de la vie privée de partager et de vérifier les justificatifs d'identité mobiles, a ajouté Bas van den Berg, secrétaire du groupe de sujets XIX sur le permis de conduire virtuel à l'Association of European Vehicle and Driver Registration Authorities et responsable des permis de conduire à The Netherlands Vehicle Authority. Je suis heureux qu'il existe une possibilité pour les émetteurs et les vérificateurs d'obtenir la preuve que leur solution répond à cette nouvelle norme, afin qu'ils puissent être sûrs de l'interopérabilité internationale de leurs solutions. »

Les services de test et de certification d'UL vérifient la conformité à la norme des applications mDL et des lecteurs mDL. Une fois qu'un produit a été certifié, la marque UL peut être associée à l'application et utilisée pour commercialiser une solution en affichant l'insigne promotionnel UL dans le matériel de marketing, indiquant que le produit est interopérable avec toute autre mise en oeuvre conforme à la norme ISO/IEC 18013-5.

Les services de certification d'identité électronique d'UL sont les derniers d'une série de solutions visant à renforcer la confiance dans les justificatifs numériques. UL propose des formations indépendantes, des conseils stratégiques, des suites de tests, des tests de certification et des services d'évaluation de la cybersécurité pour la mise en oeuvre de mDL et des lecteurs mDL, ainsi que d'autres formes d'identification électronique. En savoir plus sur les solutions d'identification électronique d'UL.

À propos d'UL

UL est le chef de file mondial des sciences de la sécurité. Nous fournissons des services de test, d'inspection et de certification (TIC), des services de formation et de conseil, des solutions de gestion des risques et des informations commerciales essentielles pour aider nos clients, basés dans plus de 100 pays, à atteindre leurs objectifs en matière de sécurité et de durabilité. Notre connaissance approfondie des produits et dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement fait de nous le partenaire de choix des clients qui ont des défis complexes. Pour en savoir plus, visitez UL.com.

Pour en savoir plus sur l'élaboration des normes et d'autres activités à but non lucratif, visitez UL.org.

Personne-ressource pour la presse :

Steven Brewster

UL

ULNews@UL.com

+1 847 664-8425

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1628947/UL_eID_certification_for_mDL.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg

SOURCE UL

Communiqué envoyé le 30 septembre 2021 à 17:42 et diffusé par :