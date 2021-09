Destitution d'Alexandre Soulières, ex-directeur du RCJEQ





GRANBY, QC, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Nous avons appris avec stupéfaction les allégations de malversations financières qui pèsent sur Alexandre Soulières, ancien directeur général du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec, destitué de ses fonctions il y a quelques jours.?

Le Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec représente vingt-trois carrefours jeunesse-emploi (CJE) qui sont répartis dans six régions du Québec. Il faut savoir que les CJE sont représentés par deux regroupements, dont le Collectif. Notre mission est de créer un espace dynamique de réflexion et d'action pour concevoir et promouvoir des pratiques originales au service des jeunes adultes de 16 à 35 ans.

En tant que partenaire privilégié, nous sommes profondément affectés par la situation à laquelle sont confrontés nos collègues du RCJEQ. Nous voulons assurer leur conseil d'administration et le directeur général par intérim de notre appui, afin de poursuivre les travaux que nous menons conjointement.

Nos membres, comme l'ensemble des CJE du Québec, sont profondément ancrés dans leur milieu afin de répondre aux besoins spécifiques des jeunes adultes de leurs territoires respectifs. La situation déplorable concernant cet ex-directeur ne viendra aucunement altérer nos pratiques auprès de la jeunesse, qui sont notre priorité absolue. Chaque CJE va donc poursuivre sa mission et son engagement local envers les jeunes de sa communauté, pour les accompagner dans leur insertion sociale et professionnelle.

