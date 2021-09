Invitation aux médias - Lancement de la 12e Semaine pour l'école publique - Notre école publique, on l'aime!





MONTRÉAL, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) invite les représentantes et les représentants des médias au lancement virtuel de la 12e Semaine pour l'école publique (SPEP) le lundi 4 octobre 2021, à 9 h 30.

Le thème de cette année sera celui du bien-être et de la santé mentale à l'école, tant chez les élèves, jeunes et adultes, que chez les personnels, mais aussi chez les parents, qui ont tous été éprouvés durant cette année de pandémie. Porte-parole pour une cinquième année, l'humoriste Philippe Laprise sera disponible toute la journée pour parler de son amour de l'école publique, dont il est issu.

Lors de ce lancement, plusieurs intervenants prendront la parole pour témoigner de l'importance de l'école publique au sein de la société québécoise, dont le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, ainsi que les porte-paroles en matière d'éducation dans l'opposition, soit mesdames Marwah Rizqy, Christine Labrie et Véronique Hivon.

Quoi : Lancement virtuel de la 12e Semaine pour l'école publique



Qui : Philippe Laprise, porte-parole de la SPEP;

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation;

Marwah Rizqy, débutée de Saint-Laurent, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation;

Christine Labrie, députée de Sherbrooke, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'éducation (capsule vidéo);

Véronique Hivon, députée de Joliette, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'éducation;

Sylvain Mallette, président de la FAE;

Nathalie Morel, vice-présidente à la vie professionnelle à la FAE



Quand : Lundi 4 octobre 2021, 9 h 30



Événement virtuel : Pour recevoir le lien de la conférence de presse, les représentantes et représentants des médias sont priés de s'inscrire avant le 3 octobre, 18 h, à l'adresse suivante : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-ml-LVJlRQORh0peLuDo9w

