Le ministre indien des Finances publie un rapport de l'ONU au Global FinTech Fest le 28 septembre





NEW DELHI et MUMBAI, Inde, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Smt. Nirmala Sitharaman, honorable ministre des Finances et des Affaires corporatives du gouvernement indien, a publié le Rapport des Nations Unies sur les paiements numériques responsables qui s'articule autour des bonnes pratiques pour la protection des consommateurs de produits financiers, plaçant les utilisateurs au centre de la numérisation des paiements, en particulier les femmes et les personnes vivant dans les zones rurales. Elle a dévoilé le rapport lors du Global FinTech Fest le 28 septembre. S'exprimant lors du Fest, organisé par le Fintech Convergence Council ( FCC ) et le Payments Council of India ( PCI ) of Internet and Mobile Association of India ( IAMAI ), ainsi qu'avec la National Payments Corporation of India ( NPCI ), la ministre des Finances a déclaré que l'Inde avait le taux d'adoption des Fintech le plus élevé de 87 % contre 64 % à l'échelle mondiale, ce qui établit le fait que l'Inde est une destination de choix pour les paiements et les activités numériques.

La ministre des Finances a déclaré : « Les principes de l'ONU sur les paiements numériques sont arrivés au bon moment et constitueront une ressource importante pour toutes les parties prenantes dans la fourniture de paiements numériques basés sur les principes de confiance, de consentement, de confidentialité, de transparence et de choix pour l'utilisateur final. »

« Les Principes des Nations Unies pour des paiements numériques responsables arrivent au bon moment, en particulier lorsque les pays se battent les uns contre les autres pour atteindre leur population maximale avec la technologie », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que les paiements numériques ont connu une croissance considérable, passant de 269 milliards de dollars de transactions numériques en 2019 à 539 milliards de dollars en 2020. Les huit derniers mois, de janvier à août 2021, ont connu une nouvelle dynamique, avec 800 milliards de dollars de transactions numériques avec un nombre de transactions individuelles de 3,5 milliards, ce qui montre une participation énergique des utilisateurs, de l'industrie et du gouvernement à l'écosystème numérique.

Les startups Fintech se modifient et se remodèlent en technologies futuristes pour faire de l'Inde la destination Fintech. L'Inde possède une combinaison de Fintechs qui innovent à un rythme rapide avec des utilisateurs désireux d'adopter des plateformes numériques.

« Sous la direction de l'honorable Premier ministre Shri Narendra Modi, l'Inde a démocratisé les services financiers et accéléré le déploiement d'infrastructures numériques de bien public qui favorisent l'inclusion financière et les progrès vers les objectifs de développement durable », a déclaré Smt. Nirmala Sitharaman.

L'interface unifiée de paiement (UPI) est couverte par les Principes des Nations Unies en tant qu'exemple de la façon dont une infrastructure de bien public numérique ouverte, inclusive et interopérable peut conduire à une plus grande participation économique de la société.

