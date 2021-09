Mavenir permet des opérations de réseau intelligent avec un OSS de nouvelle génération





Mavenir, le fournisseur de logiciels réseau qui construit l'avenir des réseaux avec un logiciel natif du cloud, déployable sur n'importe quelle infrastructure cloud, et qui transforme la façon dont le monde se connecte, a annoncé aujourd'hui son next-generation Operations Support System, ngOSS, (système d'exploitation de prochaine génération) qui vient s'ajouter à sa plateforme MAVscale.

Intégrant puissamment intelligence artificielle (IA), analyse, automatisation et orchestration, la nouvelle solution s'appuie sur l'expérience de Mavenir dans la fourniture de solutions de réseau de télécommunications pour permettre aux fournisseurs de services de communication (FSC) de déployer ngOSS dans leurs réseaux 4G actuels, tout en se préparant à exploiter pleinement le potentiel des capacités 5G grâce à des opérations de réseau intelligent.

En améliorant les performances du réseau, le ngOSS de Mavenir permet aux FSC d'améliorer l'expérience client globale, de réduire les dépenses d'exploitation (OPEX) et de réduire le risque d'erreurs manuelles plus répandu dans les systèmes OSS existants.

Le cadre d'automatisation natif du cloud de bout en bout est basé sur l'Architecture numérique ouverte (ODA) et les OpenAPI de TM Forum qui utilisent des modèles améliorés d'IA et d'apprentissage automatique (ML) pour offrir des performances réseau avancées. Élaborée à partir d'une architecture basée sur des microservices, la solution ngOSS de Mavenir rationalise les grands systèmes monolithiques hérités en composants autonomes plus petits qui offrent intelligence, informations et contrôle du réseau. Un réseau plus ouvert et automatisé est nécessaire pour briser le carcan des fournisseurs hérités tout en stimulant l'innovation pour les cas d'utilisation de la 5G.

Mavenir est un fournisseur de logiciels libres doté d'une expertise en 4G/5G ainsi qu'en mobile core/Radio Access Network (RAN). La société comprend en profondeur l'orchestration des charges de travail de télécommunications nécessaires pour activer les capacités 5G avancées, y compris le découpage du réseau, ce qui, pour les FSC, améliore directement l'efficacité.

« Alors que les FSC progressent vers l'automatisation, l'OSS de nouvelle génération sera un élément essentiel pour déployer le réseau du futur », a déclaré Kuntal Chowdhury, vice-président principal et directeur général de l'IA et de l'analyse chez Mavenir. « L'utilisation de modèles avancés d'IA et de ML pour améliorer les performances du réseau aidera les FSC à offrir une expérience client supérieure, tandis que l'automatisation évolutive rationalise les tâches manuelles pour réduire les coûts de maintenance et le risque d'erreur humaine. La solution ngOSS de Mavenir permet aux FSC d'ouvrir le réseau et de tirer parti des API ouvertes pour augmenter l'agilité et l'innovation, introduire de nouveaux services et monétiser la 5G grâce à une rapide vitesse de service. »

Principales capacités du ngOSS de Mavenir :

Exécution et orchestration des services ? La gestion des commandes de services s'intègre à la couche de Système de soutien aux entreprises (BSS) via des API ouvertes pour fournir une création de commandes dynamique, prendre en charge la création de flux de travail complexes et offrir une gestion complète et transparente de l'exécution des ordres de service. L'orchestration des services fournit une solution complète d'automatisation du réseau, comprenant la conception de services, la gestion des tranches 5G et l'orchestration des services réseau.

? La gestion des commandes de services s'intègre à la couche de Système de soutien aux entreprises (BSS) via des API ouvertes pour fournir une création de commandes dynamique, prendre en charge la création de flux de travail complexes et offrir une gestion complète et transparente de l'exécution des ordres de service. L'orchestration des services fournit une solution complète d'automatisation du réseau, comprenant la conception de services, la gestion des tranches 5G et l'orchestration des services réseau. Gestion de données ? La fonction d'approvisionnement et d'activation de Mavenir est radicalement différente des offres d'approvisionnement traditionnelles des fournisseurs historiques. Elle élève le provisionnement à un tout autre niveau en offrant le Provisioning-as-a-Service sur n'importe quel cloud, de n'importe quel fournisseur, sur n'importe quelle approche de domaine. En outre, l'inventaire actif de Mavenir collecte, maintient et expose une vue fédérée en temps réel des ressources et services réseau disponibles dans plusieurs environnements cloud et fournisseurs.

? La fonction d'approvisionnement et d'activation de Mavenir est radicalement différente des offres d'approvisionnement traditionnelles des fournisseurs historiques. Elle élève le provisionnement à un tout autre niveau en offrant le Provisioning-as-a-Service sur n'importe quel cloud, de n'importe quel fournisseur, sur n'importe quelle approche de domaine. En outre, l'inventaire actif de Mavenir collecte, maintient et expose une vue fédérée en temps réel des ressources et services réseau disponibles dans plusieurs environnements cloud et fournisseurs. Assurance de service et opérations d'IA (AIOps) ? La plateforme Mavenir Service Assurance et AIOps relève les défis opérationnels des FSC en offrant une visibilité de bout en bout sur le réseau, car elle permet un réseau ouvert en s'intégrant à n'importe quel cloud, n'importe quel fournisseur et n'importe quel domaine technologique, et en exécutant des fonctions AIOps critiques, telles que la corrélation prédictive via IA des alarmes, l'analyse des tickets assistée par ML et l'analyse automatique des causes premières (RCA), entraînant une productivité accrue, un délai moyen de réparation (MTTR) plus court et des économies d'OPEX.

? La plateforme Mavenir Service Assurance et AIOps relève les défis opérationnels des FSC en offrant une visibilité de bout en bout sur le réseau, car elle permet un réseau ouvert en s'intégrant à n'importe quel cloud, n'importe quel fournisseur et n'importe quel domaine technologique, et en exécutant des fonctions AIOps critiques, telles que la corrélation prédictive via IA des alarmes, l'analyse des tickets assistée par ML et l'analyse automatique des causes premières (RCA), entraînant une productivité accrue, un délai moyen de réparation (MTTR) plus court et des économies d'OPEX. Contrôleurs de domaine ? Le contrôleur intelligent RAN en temps non réel (RIC) de Mavenir est une application conteneurisée qui utilise des algorithmes d'apprentissage automatique avancés pour optimiser les performances RAN et former des modèles ML à l'aide de données RAN à long terme pour une politique et un contrôle dynamiques et adaptatifs. La fonction de gestion des tranches de sous-réseau réseau (NSSMF) de Mavenir est une fonction ouverte, native du cloud et indépendante du fournisseur qui joue un rôle crucial dans la gestion des tranches 5G car elle effectue les connexions du dernier kilomètre nécessaires pour configurer une tranche.

Documents annexes :

Page Web du ngOSS de Mavenir

Présentation de la solution Mavenir ngOSS

À propos de Mavenir

Mavenir construit l'avenir des réseaux et se positionne à l'avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d'un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n'importe quel cloud. Prestataire unique dans son secteur à fournir des logiciels de réseau entièrement natifs du cloud, Mavenir se concentre sur la transformation de la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, et qui desservent plus de 50 % des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 septembre 2021 à 15:00 et diffusé par :