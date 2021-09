KX et Telit s'associent pour offrir une plateforme d'analyse industrielle de bout en bout pour une prise de décisions en microsecondes dans le secteur manufacturier





LONDRES, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- KX , un leader mondial de l'analyse de données en continu et en temps réel, a annoncé aujourd'hui s'être associée à Telit , un facilitateur mondial de l'Internet des objets (IdO), pour offrir une plateforme d'analyse industrielle de bout en bout, de qualité entreprise, qui combine les capacités d'analyse en continu et en temps réel de KX avec la plateforme IdO industrielle deviceWISE® de Telit.

Ce partenariat permet de prendre des décisions en temps réel, en quelques microsecondes, en réunissant des leaders reconnus en matière de connectivité et d'analyse à faible latence. Dans une solution intégrée, les clients disposent à la fois de la connectivité inégalée et de la simplicité de la plateforme IdO deviceWISE de Telit et de la puissance de la technologie d'analyse de flux de KX.

Déjà déployée sur un grand site de fabrication en Europe, la solution conjointe permet aux fabricants d'améliorer considérablement les performances opérationnelles en appliquant des modèles d'IA avancés à toutes les données de production, quel que soit le type de machine ou le format de données. Cette intégration de la technologie opérationnelle avec les systèmes informatiques permet une compréhension plus approfondie et plus riche du processus de fabrication. Il en résulte une automatisation des processus de contrôle de la qualité et une offre de programmes de maintenance préventive et prédictive.

« Les entreprises de fabrication modernes constatent une augmentation impressionnante des données, qui leur parviennent très rapidement. La nécessité d'acquérir une meilleure compréhension du processus de fabrication en temps réel n'a jamais été aussi grande », a indiqué Przemek Tomczak, vice-président senior en charge de l'Internet des objets et des services chez KX. « En combinant la capacité inégalée de Telit à connecter les systèmes d'entreprise aux machines et capteurs industriels, et nos capacités d'analyse de flux de pointe sur le marché, nous pouvons aider les clients à prévoir les problèmes opérationnels, automatiser les décisions clés et améliorer considérablement les performances opérationnelles. »

La plateforme IdO deviceWISE de Telit primée est une plateforme IdO complète et centrée sur les données avec des pilotes de périphériques pré-construits, des outils de gestion de la connectivité et des connecteurs d'applications qui permettent aux équipes de développement de se concentrer sur la création d'applications, et non sur l'infrastructure, et de faire fonctionner les systèmes comme le souhaitent leurs clients. De puissantes capacités s'intègrent aux usines connectées et aux machines connectées pour donner aux équipes une flexibilité totale concernant les points ci-après : mode de collecte des données, en d'autres termes, « comment » ces données sont recueillies, « où » ces données sont envoyées et « comment » la solution proposée « répond » aux données en fonction des événements et des conditions changeantes tout au long du déploiement, que ce soit dans le cloud, sur site ou en périphérie. Avec deviceWISE, les périphériques anciens et modernes fonctionnent ensemble sans codage personnalisé, quels que soient les différents protocoles qu'ils peuvent utiliser.

« Avec KX et Telit, les intégrateurs de systèmes et les fabricants peuvent mettre en oeuvre une plate-forme IdO complète d'analyse de flux. L'exploitation des données et des outils d'analyse fournit les informations nécessaires pour réagir rapidement afin d'apporter des ressources supplémentaires ou de resserrer les contrôles des processus afin d'accroître la productivité », déclare Ricardo Buranello, responsable de l'unité commerciale relative aux plateformes chez Telit. « L'intelligence des données est essentielle pour obtenir des renseignements exploitables afin d'adopter des stratégies, de définir des objectifs et de prendre des décisions commerciales éclairées. »

L'opportunité de marché pour la solution conjointe est considérable. Le marché de l'analyse industrielle est évalué à 13,60 milliards de dollars américains et devrait atteindre 36,73 milliards de dollars américains d'ici 2026. Avec une croissance exponentielle des volumes de données - Le cabinet d'analystes de l'industrie IDC estime que les données de capteurs liées à l'entreprise augmentent de 40 % par an et surpasseront bientôt tous les autres types de données - cette offre conjointe répond à la demande des clients qui cherchent à accélérer le temps de déploiement et à valoriser leurs stratégies d'automatisation industrielle.

Le 21 octobre (17h00 BST ; également disponible sur demande), KX et Telit organiseront un webinaire axé sur l'accélération et l'amélioration de la prise de décision en temps réel dans l'industrie. Pour plus de détails et pour vous inscrire, veuillez consulter le site ci-après : https://bit.ly/3kLcdJB

À propos de KX

KX, un leader de l'analyse de données en continu et en temps réel, fait partie de First Derivatives plc, un groupe d'entreprises axées sur les données qui exploitent les informations, les analyses rétrospectives et les prévisions afin de faire progresser les organisations. KX Streaming Analytics, fondée sur la base de données de séries temporelles kdb+, est une plateforme de premier plan alliant intelligence opérationnelle, analyse en mémoire, analyse en continu et calcul haute performance. Cette plateforme offre la meilleure performance et la meilleure flexibilité possible pour des analyses et des applications à grand volume et à forte intensité de données dans de multiples industries. Le groupe compte 15 bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, et emploie plus de 2 500 personnes dans le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.kx.com

À propos de Telit

Telit simplifie l'intégration d'éléments connectés avec un portefeuille de modules de communication et de positionnement sans fil de qualité entreprise, de solutions de connectivité et de services de gestion cellulaires MVNO (opérateur de réseau mobile virtuel), de logiciels de périphérie et de cloud, d'orchestration de données, d'IdO et de plateformes IdO industrielles. Avec plus de deux décennies d'expérience pionnière en matière d'innovation IdO, Telit offre des solutions IdO sécurisées et intégrées primées à de nombreuses grandes entreprises, équipementiers, intégrateurs de systèmes et fournisseurs de services du monde entier, afin qu'ils puissent se connecter et gérer l'IdO à n'importe quelle échelle.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter , LinkedIn et Facebook ou rendez-vous sur le site www.Telit.com .

