Mentorat 16-21 ans - Un soutien financier important pour un projet de l'association Grands Frères Grandes Soeurs du Québec





QUÉBEC, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé aujourd'hui un investissement de 1 million $ par année, pendant trois ans, afin de soutenir le développement d'un projet de mentorat de jeunes âgés de 16 à 21 ans. Cet accompagnement sera assuré par des bénévoles de l'association Grands Frères Grandes Soeurs du Québec.

L'objectif de ce projet est de créer des relations enrichissantes et déterminantes entre les jeunes et les mentors, qui permettront de révéler le plein potentiel des jeunes et de les outiller pour leur transition vers leur vie d'adulte.

Une initiative est actuellement en développement dans la région de Montréal. Le soutien annoncé permettra ainsi de déployer le projet graduellement dans l'ensemble des régions du Québec au cours des trois prochaines années. Les jeunes ciblés par le programme de jumelage et de mentorat ont reçu ou reçoivent toujours des services de la protection de la jeunesse, et ont souvent un historique de placement.

Au terme du déploiement provincial, prévu en 2024, ce sont entre 430 et 530 places qui seront annuellement disponibles pour un jumelage.

« Le passage à l'âge adulte et à l'autonomie est une période remplie de défis pour tous les adolescents. Pour les jeunes qui ont été aidés par les services en protection de la jeunesse, ce défi s'avère d'autant plus grand. Le projet Mentorat 16-21 ans est une magnifique initiative qui permettra à de nombreux jeunes de développer des liens de confiance sains et sécuritaires avec des adultes bénévoles et de se préparer positivement à la transition vers leur vie d'adulte. Je remercie l'association Grands Frères Grandes Soeurs pour leur engagement auprès des jeunes et pour leur collaboration dans la réalisation de ce projet des plus inspirants. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

En créant une relation significative entre un jeune et son mentor, le projet Mentorat 16-21 ans vise à :

favoriser l'acquisition de compétences émotionnelles et sociales;

améliorer le développement des fonctions exécutives;

améliorer la santé mentale, le bien-être et le développement global;

accroître l'implication scolaire et sociale.

Notons que l'une des recommandations du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, déposé en mai dernier, porte sur le soutien de la transition à la vie adulte des jeunes en difficulté, notamment en favorisant le soutien social des jeunes par le financement d'un programme de pair aidant.

