Pandémie de la COVID-19 - Assouplissements pour les salles de spectacles, les auditoires et les rassemblements publics organisés





QUÉBEC, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, accompagné de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, annonce aujourd'hui des assouplissements aux mesures sanitaires, en fonction de la recommandation de la Santé publique. Ces assouplissements concernent les salles de spectacles, les rassemblements publics et les auditoires sportifs et culturels, et entreront en vigueur le 8 octobre.

Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, de l'excellent taux de vaccination au Québec et du déploiement du passeport vaccinal, la Santé publique a émis la recommandation de faire des assouplissements dans certains lieux publics.

Spectacles, événements sportifs avec places assignées et salles de cinéma

Pour ce qui est des spectacles, des événements sportifs avec places assignées et des salles de cinéma dans des lieux intérieurs, il n'y aura plus de limite du nombre de participants ou spectateurs ni de sections à respecter avec le passeport vaccinal qui est déjà exigé à l'entrée. Les personnes devront être assises et porter un couvre-visage en tout temps, sauf au moment de boire ou de manger. À l'extérieur, la consigne sera la même pour les lieux avec des sièges fixes et des places assignées, comme les stades ou les amphithéâtres extérieurs. Les personnes devront demeurer assises à leur place.

Congrès, conférences, assemblées, réunions, cérémonies de graduation ou de reconnaissance

Les congrès et les conférences, où le passeport vaccinal est déjà requis, n'auront plus de limites de participants à respecter.

Pour les assemblées, les réunions et les cérémonies de graduation ou de reconnaissance, le passeport vaccinal sera obligatoire si la limite actuelle de 250 personnes est dépassée à l'intérieur. Le couvre-visage devra être porté en tout temps, sauf au moment de boire ou de manger. Les événements de moins de 250 personnes qui n'exigeraient pas le passeport vaccinal devront maintenir la distanciation d'un mètre entre les participants et le couvre-visage pourra être retiré lorsque la personne est assise.

Pour les sites extérieurs, le passeport vaccinal devra être imposé si la limite actuelle de 500 personnes est dépassée. Dans l'ensemble de ces types de rassemblement, à l'intérieur comme à l'extérieur, les participants devront être assis à des places assignées.

Orchestres et chorales amateurs

Pour les orchestres et les chorales amateurs, le nombre de personnes participantes admises parmi les musiciens et les chanteurs sera augmenté à 100 participants. Des règles particulières s'appliqueront quant à la distanciation ou au port du masque pour les chanteurs ou certains musiciens.

Citations :

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour le milieu de la culture et notre économie. Ces assouplissements permettent aux personnes adéquatement vaccinées de retrouver un semblant de normalité et d'avoir accès à des privilèges. La situation demeure cependant très fragile. C'est pourquoi la Santé publique permet des assouplissements dans des endroits où il y a moins d'éclosions présentement. La dernière chose qu'on souhaite, c'est de devoir revenir en arrière. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« L'annonce d'aujourd'hui apporte un peu d'air frais à tous nos artisans des milieux culturels et touristiques, ainsi qu'à l'ensemble de l'industrie du sport professionnel. Avec ces nouvelles mesures allégées, nous revenons à une vie plus normale, et l'espoir est permis. Toutefois, il faut garder à l'esprit que le moindre glissement pourrait remettre en question cette avancée. Alors, je vous invite à choisir la culture québécoise et à profiter de ces nouvelles possibilités de rassemblement, mais à bien suivre les consignes en place, qui sont encore très pertinentes au vu de la situation actuelle, toujours précaire, surtout pour notre réseau de santé et de services sociaux. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants :

Il est à noter que, devant la circulation croissante du variant Delta, beaucoup plus transmissible, il demeure crucial de faire preuve d'une extrême vigilance en tout temps, et d'éviter ces rassemblements si l'on présente des symptômes.

Rappelons également l'importance d'exiger le passeport vaccinal dans tous les secteurs d'activités où il est obligatoire.

Lien connexe :

Consultez les mesures en vigueur pour en savoir davantage.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 30 septembre 2021 à 14:02 et diffusé par :