La gouverneure générale participera à l'émission spéciale présentée par le Centre national pour la vérité et la réconciliation





OTTAWA, ON, le 30 sept. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Son Excellence la très honorable Mary May Simon, gouverneure générale du Canada, participera à l'émission spéciale d'une heure sur la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui sera diffusée à 20 h dans tout le pays sur APTN, CBC, CBC Gem, ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV.

Diffusée dans le cadre du nouveau jour férié fédéral, l'émission spéciale rendra hommage aux récits et aux perspectives des peuples autochtones qui ont subi les atrocités du régime des pensionnats au Canada. L'émission comprendra des hommages musicaux et des messages de dirigeants autochtones.

Le Bureau du secrétaire du gouverneur général a le plaisir de partager le message de Son Excellence avant la diffusion de l'émission spéciale dans une optique d'encourager les Canadiens et Canadiennes à suivre cet événement spécial.

Citation

En cette première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à l'histoire du Canada dans son ensemble. Faites cette réflexion pour rendre hommage aux enfants autochtones qui ont été victimes ou témoins d'injustices cruelles. Beaucoup en sont sortis traumatisés, beaucoup en souffrent encore.

Liens connexes

Lien vers la vidéo

Transcription



Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Communiqué envoyé le 30 septembre 2021 à 13:45 et diffusé par :