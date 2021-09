Espace pour la vie lance Trouille et citrouilles au Jardin botanique





MONTRÉAL, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - À Espace pour la vie, on aime l'Halloween?! Du 1er au 31 octobre, Trouille et citrouilles propose une foule d'activités au Jardin botanique. Le Parcours des pas sorciers fera bouger les enfants, la pièce de théâtre Tous les monstres ont disparu?! plaira assurément aux 4 à 8 ans, l'activité Kowai?! Des histoires à faire peur fera frissonner les plus hardis, l'animation Tout sur les courges surprendra même les plus grand.e.s et le concours de décoration de citrouilles en ligne fera durer le plaisir jusqu'à la maison. Tout ça, et bien plus, au Jardin durant tout le mois d'octobre?!

Tous les jours, le Parcours des pas sorciers allie jeux d'agilité, arts et science dans un parcours parsemé d'installations amusantes. Tunnels, jeux d'équilibre et jeux d'adresse feront le bonheur des enfants... et des parents adeptes de belles photos?!

Tous les monstres ont disparu?! - pour les 4 à 8 ans

Auditorium Henry-Teuscher au complexe d'accueil

Lundi au vendredi, 11 h 30. À partir du 18 octobre, 11 h 30 et 13 h 30.

Samedi et dimanche, 13 h 30. À partir du 9 octobre, 13 h 30 et 14 h 30

Mme Topinambour est la plus célèbre gardienne de monstres en ville. Pendant la sieste, un courant d'air a ouvert la porte de sa maison et tous les monstres se sont enfuis. Réussira-t-elle à les faire revenir avant le retour de leurs maîtres et maîtresses?? Et si des sandwichs à la courge étaient la solution?? C'est connu, les monstres aiment les courges à la folie?!

Places limitées. Réservations obligatoires au complexe d'accueil. Durée : 30 min.



Tout sur les courges?!

Kiosque extérieur d'animation - tous les jours, de 10 h à 17 h

Courges poivrées, courges musquées, gourdes, citrouilles, pâtissons et potirons : les cucurbitacées forment une grande famille aux couleurs et aux formes variées, parfois drôles, parfois étranges. Obtenir ces fruits est un long processus qui demande à la plante quelques pirouettes étonnantes. Venez voir la courge traverser ces étapes et se déployer devant vos yeux?!



KOWAI?! Des histoires à faire peur... - pour les 4 à 8 ans

Pavillon japonais -- lundi au vendredi, 10 h 30 et 12 h 30?; samedi et dimanche, 12 h 30 et 13 h 30

Le folklore japonais regorge de personnages effrayants : ogres, sorcières, esprits et démons. Serez-vous assez brave pour écouter le récit de leurs diableries? Succombez au charme et au pouvoir évocateur du kamishibaï, le théâtre de papier japonais. Votre imagination fera le reste?!



Concours virtuel de citrouilles décorées

L'édition 2021 du concours de citrouilles décorées du Jardin botanique se tiendra virtuellement. Transformez votre citrouille au gré de votre imagination. Vous pouvez utiliser n'importe quel membre de l'étonnante famille des cucurbitacées pour participer. Inspirez-vous de sa forme, sa couleur, sa texture...

Participez au concours du 25 septembre au 15 octobre

Votez en ligne du 16 au 24 octobre



IMPORTANT

La réservation de billets en ligne est obligatoire : espacepourlavie.ca/billetterie.



Jardins de lumière et Trouille et citrouilles

Pour combiner les deux activités, assurez-vous de réserver d'abord votre billet pour Jardins de lumière (date et heure fixe) pour avoir automatiquement accès à Trouille et citrouilles !



Le passeport vaccinal et une pièce d'identité avec photo sont obligatoires pour tous les visiteurs et toutes les visiteuses de 13 ans et plus.

Les événements Jardins de lumière et Trouille et citrouilles sont présentés en partenariat avec La Presse.

