Invitation aux médias - Les aîné.es prennent la rue - 1er octobre- Journée internationale des aîné.es





MONTRÉAL, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Demain, les aîné.es prennent la rue pour remettre la vieillesse au coeur de l'attention publique. Un et un font mille organise cette marche citoyenne et lance les activités d'un forum provincial de réflexion sur les réalités du vieillissement : le Forum Habitats. Au coeur de toutes ses activités, la question :

« Comment voulons-nous habiter notre vieillesse? ».

« Plusieurs actions se font déjà partout au Québec, mais on n'en entend pas parler. Nous voulons mettre de l'avant ces actions existantes et aussi en créer de nouvelles. », affirme François Grisé, fondateur d'Un et un font mille.

Montréal :

Date :

Le vendredi 1er octobre Heure :

10 h - Convocation média pour le départ de la marche Où : Intersection du boulevard Saint-Laurent et de la rue Villeray (parc Jarry).

Elle se rendra jusqu'au Patro Villeray.



10 h 30 - Lecture d'une lettre d'appel à l'action devant le Patro Villeray



10 h 45 - Allocutions dans l'auditorium du Patro Villeray (places limitées et passeport vaccinal requis)





Les intervenants :



? François Grisé, porte-parole et fondateur d'Un et un font mille. Créateur de la pièce Tout inclus.

? Louise Rosenberg, travailleuse sociale et membre du Forum Habitats.

? Julien Simard, gérontologue social et chercheur postdoctoral à l'Université McGill.

? Lucie Coulibaly, écrivaine et consultante en histoire africaine.

? Louise Latraverse, comédienne, auteure, metteure en scène, animatrice et chroniqueuse.





Québec :

Date : Le vendredi 1er octobre 2021. Heure : 10 h - Convocation média pour le départ de la marche Où : Intersection des rues Sainte-Ambroise et Chênevert (Parc Victoria)

10 h 30 - Lecture d'une lettre d'appel à l'action devant le Patro Laval

10 h 45 - Allocutions sur le terrain du Patro Laval (places limitées et passeport vaccinal requis)

Les intervenants :



? Dr Stéphane Lemire, interniste-gériatre et Président fondateur Fondations AGES.

? Marie-Ginette Guay, comédienne.

? Vivian Labrie, chercheuse autonome, associée à l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS).

? Lise Jobin, fondatrice Maison Écho du coeur.

? Simon Paradis, directeur général chez Un et un font mille et écrivain.

SOURCE UN ET UN FONT MILLE

Communiqué envoyé le 30 septembre 2021 à 13:30 et diffusé par :