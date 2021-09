Avis aux médias - Lancement de l'initiative Je vote pour ma santé pour les élections municipales





MONTRÉAL, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des élections municipales, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME) et Santé Urbanité convient les représentant.e.s des médias à une conférence de presse à l'amphithéâtre Pierre-Péladeau du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) pour le lancement de l'initiative non-partisane Je vote pour ma santé invitant les citoyen.ne.s à demander à leurs candidat.e.s de s'engager pour leur santé.

QUOI : Conférence de presse



QUAND : Mardi 5 octobre, 10h00



OÙ : Amphithéâtre Pierre-Péladeau

Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

1050, rue St-Denis

Montréal

Les porte-paroles suivants prendront la parole pour présenter l'initiative, sa justification médicale et ses objectifs ainsi que pour répondre aux questions des représentant.e.s des médias :

Dr François Reeves, MD FRCPC, cardiologue d'intervention au CHUM

Dre Johanne Elsener , MV MSc C.Q., présidente, Santé Urbanité

Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, MD, présidente, Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME)

Sylvain Gariépy, B. Urb., président, Ordre des urbanistes du Québec

Quelques représentant.e.s d'organisations ayant donné leur appui à cette initiative seront également sur place.

En raison des mesures sanitaires, les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent confirmer leur présence par courriel à lucie.dufresne.chum@ssss.gouv.qc.ca ou au 514-890-8000 poste 15380.

Le passeport vaccinal sera requis pour accéder aux lieux.

Le point de presse sera également diffusé sur la page Facebook de l'AQME ainsi que celle de Santé Urbanité - Ça marche Doc.

L'Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME) est un regroupement de médecins québécois interpellés par les enjeux environnementaux et climatiques. L'AQME se positionne sur la scène québécoise comme une référence en matière de santé environnementale dans un objectif de protéger et promouvoir la santé de la population. L'AQME est le comité québécois de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement fondée en 1993.

Santé Urbanité a pour mission de favoriser la santé globale, les saines habitudes de vie et la réduction des coûts en santé par l'incitation au verdissement urbain, aux transports collectifs et actifs (marche et vélo) et à la lutte aux changements climatiques. Grâce à la collaboration des établissements de santé du grand Québec-Lévis, l'initiative Ça marche Doc! s'est méritée en 2019 le Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux - Volet partenariat.

