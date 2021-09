Add Electric : Volvo CE vous convie à l'annonce la plus électrisante de l'année





GÖTEBORG, Suede, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Marquez le jeudi 7 octobre dans votre calendrier et rejoignez-nous pour notre événement en direct « Add Electric » pour entendre une annonce passionnante de Volvo Construction Equipment (Volvo CE).

Nous sommes déterminés à bâtir le monde dans lequel nous voulons vivre, un monde où les progrès sont réalisés de façon durable, efficace et pacifique. Nous sommes convaincus qu'avec des produits et services innovants et centrés sur le client, nous pouvons, en collaboration avec nos clients, ouvrir de nouvelles portes et développer nos activités grâce à de nouvelles méthodes de travail.

Rejoignez-nous et notre équipe d'experts en studio où vous entendrez également Melker Jernberg, président de Volvo CE.

Add Electric

Jeudi 7 octobre, 15h ? 15h25 CET

En ligne ? Aucune inscription n'est nécessaire. Il suffit de visiter https://bit.ly/9AddElectric

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) est l'un des principaux fabricants internationaux d'équipements de construction haut de gamme. Avec plus de 14 000 employés, c'est l'une des plus grandes entreprises du secteur. Volvo CE offre une large gamme de produits et de services dans plus de 140 pays à travers son réseau mondial de distribution. Volvo CE fait partie du groupe Volvo. Le groupe Volvo favorise la prospérité grâce à des solutions de transport, en proposant des camions, des bus, des équipements de construction, des solutions d'alimentation pour les applications marines et industrielles, des financements et des services qui augmentent le temps de fonctionnement et la productivité de nos clients. Fondé en 1927, le groupe Volvo s'est engagé à façonner le paysage futur des solutions de transport et d'infrastructure durables. Le Groupe Volvo, dont le siège social est situé à Göteborg, en Suède, emploie 105 000 personnes et dessert des clients dans plus de 190 marchés. En 2020, les ventes nettes se sont élevées à environ 338,4 milliards de couronnes suédoises (33,3 milliards d'euros). Les actions Volvo sont cotées au Nasdaq de Stockholm.

