Hotwire Global Communications renforce son leadership mondial en matière de communications technologiques avec de nouvelles recrues et des gains de clients





Hotwire, la société internationale de consultance en communication technologique, accueille de nouveaux dirigeants à l'heure où la société poursuit l'expansion de ses capacités et ajoute de nouvelles marques innovantes à sa clientèle.

Hotwire s'appuie sur son acquisition stratégique de McDonald Butler Associates pour déverrouiller de nouvelles possibilités de croissance et présenter à ses clients une offre de communication plus robuste et un accès à des compétences et des services nouveaux. Conçu pour promouvoir l'image de marque, renforcer les relations avec les parties prenantes et générer une croissance des revenus, ce nouveau niveau de communication optimise l'ensemble de l'écosystème marketing et aide les directeurs marketing à développer leurs activités.

« Les leaders de la technologie et de l'innovation continuent de gérer la complexité et recherchent des solutions d'assistance », a déclaré Heather Kernahan, PDG mondiale de Hotwire. « Cette année, en proposant de nouvelles offres intégrées, nous avons pris des mesures pour réduire les écarts qui existent entre le marketing et les ventes et renforcé nos relations avec les clients tandis qu'ils géraient des changements majeurs au sein de leur entreprise. Nous collaborons également avec de nouvelles marques formidables et sommes en train d'approfondir notre expertise et notre leadership dans des domaines d'activité cruciaux.?»

Les nouveaux dirigeants soutiennent une croissance rapide

Hotwire continue d'ajouter des hauts dirigeants en stratégie, planification, numérique et conseil à la clientèle à ses équipes à travers le monde. Au cours du dernier trimestre, d'importantes embauches ont été effectuées en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

En Allemagne, Martin Opercan a rejoint Hotwire en tant que directeur principal de la Croissance stratégique, poste où il sera responsable de la stratégie et de la planification clients. Avec à son actif plus de 20 années d'expérience dans le marketing, les communications et le développement commercial, Martin a récemment supervisé le bureau de Munich pour différent.

Rebecca Rhodes et Anastasia Pavolva ont récemment rejoint l'équipe de Hotwire du Royaume-Uni. Rebecca est responsable de la planification. Avant de rejoindre Hotwire, elle dirigeait son propre cabinet de conseil, SuperHuman, et avant cela, elle était directrice générale de la création chez Golin. En tant que directrice de stratégie, Anastasia a travaillé dans des agences internationales comme Ogilvy, et a été gérante de marque chez Procter & Gamble.

Aux États-Unis, deux nouvelles vice-présidentes générales rejoindront l'équipe de direction et de service client. Andrea Holland a travaillé dans les communications techniques pour de grandes marques mondiales, notamment Intuit, PayPal et LegalZoom, ainsi que pour des startups technologiques de type B2C. Andrea est formatrice en relations publiques et autrice pour LinkedIn Learning. Plus récemment, elle a dirigé son propre cabinet de conseil, DialedPR. Elle a également fondé RemotePR Jobs, le site d'emploi numéro un du pays pour les professionnels des relations publiques à la recherche de télétravail. Jessica Heagerty rejoint Hotwire après avoir occupé des postes dans les relations avec les analystes et le marketing de terrain chez Dell Technologies. Jessica a débuté sa carrière en travaillant pour des marques mondiales dans des agences de communication de premier plan.

Les innovateurs technologiques choisissent Hotwire pour lancer de nouvelles opportunités

En plus de continuer à fournir un nouveau niveau d'expertise en communication qui aide les entreprises à bâtir la réputation de leurs marques, à renforcer les relations avec les parties prenantes et à générer une croissance des revenus, Hotwire est en train d'optimiser l'ensemble de son écosystème marketing et permettre à des sociétés ambitieuses de développer leurs activités.

Parmi les nouveaux clients, figurent des innovateurs mondiaux à croissance rapide qui ont sélectionné Hotwire pour son expertise en technologie et en innovation et son approche du conseil. Dernièrement, Hotwire a conclu des accords avec Aircall, BAM Karaoke, Bright Machines, Cobrainer, QA, Rocket App et Splashtop.

Gestion clientèle primée et reconnaissance mondiale

Hotwire et le personnel de l'agence continuent d'être reconnus pour leur leadership et l'impact de leur service clientèle. Ludi Garcia, directrice générale de Hotwire Espagne, a récemment été reconnue comme la professionnelle de la communication la plus admirée d'Espagne par SCOPEN, et Hotwire a été nommée meilleur société de conseil en relations publiques, selon les votes de professionnels des relations publiques travaillant en agence.

La collaboration d'Hotwire sur Zoomtopia, la conférence annuelle de Zoom, a reçu une mention honorable lors du prix Media Relations Award for Virtual Event de Ragan Comms, et se trouve présélectionnée dans les prix PR report awards.

La société a également été récemment mentionnée dans la liste Propel 100 comme l'une des agences de relations publiques les plus influentes au monde en 2021.

Élargissement des partenariats dans l'écosystème technologique

Hotwire s'associe à des organisations du monde entier qui s'efforcent de faire progresser l'innovation technologique ainsi qu'à des leaders qui font progresser l'industrie. La société est désormais membre de Tech UK, qui rassemble des personnes, entreprises et organisations dont l'objectif est de favoriser les effets positifs de ce que peut réaliser la technologie numérique.

Hotwire sponsorise également Get On Board, une semaine de cours et de formation visant à préparer des femmes leaders à des postes au sein du conseil d'administration. La société soutient en outre Alley to the Valley, une communauté de professionnelles accomplies qui accélèrent les opportunités d'affaires. Hotwire soutient la préparation au conseil d'administration et la présence de femmes à des postes de direction en offrant des services de leadership exécutif éclairé, de formation aux médias et de préparation à la prise de paroles.

