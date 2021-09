Rapport annuel 2020-2021 de la Protectrice du citoyen - Encore combien de rapports avant qu'on mette fin à la crise en santé et services sociaux??





MONTRÉAL, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) réagit au dépôt du rapport annuel de la Protectrice du citoyen qui dénonce une fois de plus plusieurs problèmes récurrents dans le réseau. Pour la FSSS-CSN, il est temps de miser sur la décentralisation, la démocratisation et l'autonomie des équipes de travail pour mettre fin à la crise.

La Protectrice du citoyen cible des problèmes majeurs en déficience, dans les soins à domicile et dans la gestion de la pandémie auprès des personnes âgées. Ces problèmes récurrents sont dénoncés depuis de nombreuses années par la FSSS-CSN. Le rapport montre les lacunes du recours au privé en santé et la difficulté d'un réseau public hypercentralisé à répondre aux besoins de la population. Pour les régler, il est urgent d'agir en profondeur pour relever le réseau public de santé et de services sociaux. Pour cela, il faut mettre un terme au manque à gagner dans le financement du réseau , fermer la porte au privé, décentraliser l'organisation du réseau et viser réellement à revaloriser la contribution de l'ensemble des équipes de travail dans le réseau.

«?Le rapport de la Protectrice du citoyen nous montre une fois de plus tout le travail à faire pour relever notre réseau public. On sent que le gouvernement prend de plus en plus conscience des problèmes, mais il n'en fait pas assez pour freiner la crise. Les solutions, on les connaît, il ne manque que la volonté politique d'écouter les travailleuses et travailleurs?», explique Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

