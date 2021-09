Invitation aux médias - Forum stratégique sur la cybersécurité





MONTRÉAL, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à son premier Forum stratégique sur la cybersécurité, le lundi 4 octobre à 8 h 30. Ce nouveau rendez-vous se veut un incontournable en lien avec l'accélération des besoins en transformation numérique des entreprises et, plus largement, de la société.

Avec l'augmentation du travail à domicile, les besoins technologiques sont de plus en plus nombreux, mais cette nouvelle réalité ouvre la porte à des risques supplémentaires en matière de cybersécurité. Et pourtant, beaucoup d'entreprises n'ont pas encore adopté un environnement cybersécurisé.

Au cours de ce Forum, il sera notamment question des nouveaux enjeux dans ce domaine, des défis liés aux talents et des zones d'innovation. Ce sera aussi l'occasion d'en apprendre plus sur l'écosystème montréalais de la cybersécurité, qui est en pleine ébullition.

Il est possible d'assister au Forum en personne ou en ligne.

Pour consulter le programme complet de l'événement, cliquez ici.

Date : Lundi 4 octobre 2021



Heure : 8 h 30 : Mots de bienvenue

Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

9 h 10 : Début des panels Bloc I : Les acteurs clés de la métropole en cybersécurité et leur expertise

Bloc II : Sensibiliser les entreprises à l'importance de bien se protéger et de s'outiller

Bloc III : Organiser l'avenir de la cybersécurité 12 h 30 : Fin du Forum



Inscription : Pour vous inscrire à cet événement, vous devez confirmer votre présence auprès de Dominique Talbot par courriel à dtalbot@ccmm.ca ou par téléphone au 514 871-4000, poste 4052.





Veuillez noter que depuis le 1er septembre, le passeport vaccinal est obligatoire pour accéder à tous les événements en présentiel de la Chambre. Si vous acceptez notre invitation, nous vous transmettrons l'ensemble des détails logistiques en lien avec votre participation.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos du Forum stratégique sur la cybersécurité

Le Forum stratégique sur la cybersécurité est organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, et la précieuse collaboration de notre commanditaire Or : KPMG; de nos commanditaires Argent : La Presse, Montreal Gazette et Prompt; ainsi que de notre commanditaire Bronze : Loto-Québec. L'événement est réalisé en partenariat avec Cybereco.

