FEELM renforce son engagement envers les innovations en matière de technologie d'atomisation lors de la Journée des médias 2021 au Royaume-Uni





SMOORE, leader mondial dans l'offre de solutions technologiques de vapotage, a annoncé aujourd'hui que sa marque phare de technologie d'atomisation, FEELM, a organisé la Journée des médias 2021 au Royaume-Uni, sur le circuit de Silverstone. Lors de cette journée, le Dr Shi Zhiqiang, scientifique en chef de SMOORE, a renforcé l'engagement de FEELM en matière d'innovation dans la technologie d'atomisation et a affirmé que la clé de la performance des produits de vapotage et de l'expérience de vapotage, c'est la bobine d'atomisation.

En tant que marque phare de SMOORE, FEELM est spécialisée dans le développement et la fabrication de vapes avec dosettes à système fermé de haute qualité, grâce à sa bobine innovante FEELM.

La technologie de la bobine FEELM permet une atomisation instantanée et très efficace, procurant un goût doux et pur jusqu'à la dernière bouffée, une vapeur douce et délicate, une saveur authentique et une grande efficacité de diffusion de la nicotine.

En 2019, FEELM a lancé la marque d'authentification technologique mondiale « FEELM Inside », symbole d'une excellente expérience de vapotage pour les utilisateurs. Aujourd'hui, le symbole « FEELM inside » est présent sur les dosettes à système fermé des principales marques de vapoteuses du monde entier, comme RELX, NJOY, HAKA, HEXA et VAPO.

« Avec le lancement mondial de FEELM en 2016, la bobine a un impact significatif sur la recherche et la fabrication de produits de vapotage à système fermé, en faisant évoluer la perception de l'industrie mondiale du vapotage. Le symbole "FEELM inside" est aujourd'hui largement reconnu par nos partenaires et les consommateurs comme étant une certification de notre engagement envers la qualité, l'authenticité et l'expérience de vapotage de haute qualité », a déclaré le Dr Zhiqiang Shi, scientifique en chef de SMOORE. « Notre groupe a également effectué des percées satisfaisantes en recherche et développement de produits de vapotage médicaux et de soins de santé, réunissant plus de 1 000 scientifiques et experts issus de différents horizons ».

En outre, FEELM a adopté en 2019 la première chaîne de production entièrement automatisée du secteur pour les dosettes à système fermé, réalisant une inspection produit sans personnel. À ce jour, la productivité d'une seule chaîne a atteint le chiffre record de 7 200 vaporisateurs standard par heure, et la capacité de production annuelle de FEELM a dépassé les trois milliards de pièces.

Engagé dans la mission de SMOORE « l'atomisation rend la vie meilleure », FEELM a lancé le premier modèle d'évaluation du goût au monde en décembre 2020. Celui-ci couvre quatre dimensions et 51 indices en établissant un système scientifique d'évaluation des goûts de vapotage. À l'avenir, FEELM développera également une carte mondiale des saveurs du vapotage, grâce à sa base mondiale de consommateurs et à ses recherches approfondies sur les comportements des consommateurs.

Selon Frost & Sullivan, Smoore, premier fabricant mondial de dispositifs de vapotage en termes de revenus, a représenté 18,9 % de la part de marché mondiale totale en 2020.

À propos de FEELM :

FEELM est une marque phare de SMOORE en matière de technologie d'atomisation. Orientée principalement vers la recherche d'une technologie d'atomisation de pointe, FEELM est également spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs d'atomisation de haute qualité équipés de la bobine FEELM. Le symbole « FEELM inside » figure sur les dosettes à système fermé d'un certain nombre de grands fabricants de tabac et de d'entreprises de vapotage du monde entier.

À propos de SMOORE :

SMOORE est un leader mondial dans l'offre de solutions technologiques de vapotage, notamment la fabrication de dispositifs de vapotage et de composants de vapotage, avec une technologie R&D avancée, une grande capacité de fabrication, un portefeuille de produits à large spectre et une clientèle diversifiée. La société est le plus grand fabricant de dispositifs de vapotage au monde en termes de revenus, avec 18,9 % de la part de marché mondiale totale.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 septembre 2021 à 11:25 et diffusé par :