La Ville de Montréal conclut une entente pour l'acquisition du terrain de l'ancienne station de pompage Riverside





MONTRÉAL, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce avoir conclu une entente avec la Société immobilière du Canada (SIC) afin que cette dernière lui transfère le terrain de l'ancienne station de pompage Riverside, dans le secteur de la Pointe-du-Moulin.

« Cette transaction permettra de préserver un bâtiment de valeur patrimoniale exceptionnelle inscrit au Plan d'urbanisme depuis 2004, en plus de soutenir la vitalité culturelle de la ville », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

En 2001, la Ville a sous-loué le bâtiment à l'organisme à but non lucratif Les Forges de Montréal, dont la mission est de préserver, diffuser, transmettre et réactualiser le patrimoine artisanal de la forge et de ses métiers. La Ville a d'ailleurs déclaré, en 2019, la forge traditionnelle comme patrimoine culturel immatériel.

En mai 2020, dans le cadre de la consultation publique sur l'avenir du secteur Bridge-Bonaventure, l'Office de consultation publique de Montréal a recommandé que la Ville de Montréal fasse l'acquisition de certains immeubles stratégiques appartenant à la SIC, dont le site de l'ancienne station de pompage, dans le but de mettre en valeur le secteur.

« Le souhait de la Ville de Montréal est que l'organisme Les Forges de Montréal demeure dans l'ancienne station de pompage Riverside et ce, à long terme. L'acquisition du terrain et, dans un deuxième temps, de la rue Riverside permettra, à terme, la réalisation du projet éducatif des Forges de Montréal et permettra enfin à l'organisme de regarder vers l'avenir avec confiance », a ajouté la conseillère de la Ville de l'arrondissement du Sud-Ouest et conseillère désignée dans Ville-Marie, Anne-Marie Sigouin.

« Cette entente répond aux besoins de la communauté en préservant la valeur du patrimoine bâti montréalais de l'ancienne station de pompage Riverside et en pérennisant les savoir-faire traditionnels issus des métiers de la forge artisanale. Le projet éducatif des Forges de Montréal renforce le sentiment d'appartenance à son milieu comme vecteur d'intégration qui donne sens à toute une communauté. Les Forges de Montréal est un lieu de formation, de création, de production, de transmission et de réactualisation des savoirs qui se réunissent autour d'une pratique, d'une communauté et d'un espace culturel patrimonial unique offrant comme vision d'avenir une solution inclusive face au changement », a conclu Mathieu Collette, Forgeron-fondateur et directeur général des Forges de Montréal.

