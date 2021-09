BGV lève 110 millions de dollars pour se concentrer sur l'IA d'entreprise et les investissements transfrontaliers





Avec un ensemble international d'associés d'Europe, d'Asie et des États-Unis, le quatrième fonds de la société de capital-risque soutiendra les entreprises 4.0 innovatrices du monde entier.

SAN FRANCISCO, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- La société de capital-risque Benhamou Global Ventures (BGV), basée dans la Silicon Valley, qui investit dans des entreprises 4.0 à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui son quatrième financement, clôturé à 110 millions de dollars, soit 60 % de plus que son troisième financement.

Alors que le paysage de l'innovation entre rapidement dans une nouvelle ère technologique, stimulée par la pandémie de COVID-19, BGV utilisera ce nouveau capital pour investir dans des start-ups à l'intersection de l'innovation mondiale et de l'« entreprise 4.0 ». BGV apporte une expertise opérationnelle approfondie aux entreprises de son portefeuille et travaille activement avec les PDG pour créer de la valeur dans les entreprises qu'ils créent tout en fournissant le capital nécessaire pour s'étendre à l'échelle internationale.

Les origines immigrées de BGV ont permis à l'entreprise de s'identifier et de se connecter aux défis que représente le fait d'être un créateur d'entreprise immigré. La stratégie d'investissement transfrontalière de la société permet à BGV de trouver les start-ups les plus prometteuses et les plus efficaces en termes de capital, issues de pôles d'innovation situés en dehors de la Silicon Valley, et de les aider à se développer aux États-Unis. Actuellement, 60 % des entreprises du portefeuille de BGV ont été fondées en dehors de la Silicon Valley, en France, en Israël, en Inde et dans d'autres régions d'Europe occidentale.

« Pour BGV, si vous êtes un entrepreneur talentueux, peu importe d'où vous venez. Ce qui compte, c'est que votre idée et votre entreprise soient innovantes, uniques et transformatrices sur les marchés mondiaux », a déclaré Eric Benhamou, fondateur et associé général de BGV. « Nous sommes reconnaissants envers les nombreux nouveaux investisseurs internationaux qui nous ont accordé leur confiance et leur capital. Nous sommes fiers de clôturer ce quatrième financement et nous allons poursuivre notre travail en aidant la prochaine génération d'entrepreneurs transfrontaliers dans leur parcours de création d'entreprise. »

Avec ce quatrième financement, BGV se concentrera exclusivement sur le domaine de l'entreprise 4.0. « Enterprise 4.0 » désigne les startups B2B axées sur l'IA qui appliquent des technologies profondes à des ensembles de données inédits et automatisent les flux de travail. Plus important encore, ces startups le font sans introduire d'a priori involontaires liés à l'origine, au sexe ou à l'âge, tout en répondant aux problèmes de confidentialité et de sécurité des données et en assurant la transparence. L'équipe de BGV a profondément réfléchi à l'importance de l'IA éthique dans le cadre des implémentations B2B et a récemment établi une communauté diversifiée d'entrepreneurs et de cadres de l'industrie pour démocratiser l'évolution et la croissance de la gouvernance de l'IA éthique. Ce nouveau financement allouera des capitaux à des entreprises mettant en oeuvre des solutions d'IA de pointe de manière éthique et servant à dégager des rendements élevés tout en améliorant le monde qui les entoure.

Siégeant souvent au conseil d'administration des entreprises de son portefeuille, BGV a une approche pratique et à long terme des investissements. La société de capital-risque aide les jeunes entreprises à accélérer la validation du marché et à réduire les risques d'exécution afin de se développer et d'être compétitives sur le marché mondial, tant aux États-Unis qu'à l'étranger.

Totango, une société du portefeuille de BGV fondée en Israël, a récemment conclu un investissement de croissance de 100 millions de dollars à la suite d'une année record en 2020. Totango connaît une croissance significative tandis que la transformation numérique continue de s'accélérer, poussant de nombreuses entreprises à investir massivement dans la réussite de leurs clients. Leur succès a été alimenté par un mouvement de vente convaincant axé sur la croissance du produit aux États-Unis, associé à une plateforme de produit primée et alimentée par l'IA.

BGV est une société de capital-risque qui a de profondes racines dans la Silicon Valley et qui se concentre exclusivement sur l'innovation technologique mondiale « Enterprise 4.0 ». La société trouve ses entreprises auprès des pôles d'innovation du monde entier et déploie du capital financier et humain de la phase d'amorçage à l'introduction en bourse. Avec des bureaux à Palo Alto, Tel Aviv, Paris et Mumbai, BGV s'est fait le champion d'un modèle d'investissement à risque transfrontalier avec un portefeuille représentant des entreprises aux États-Unis, en Israël, en Europe et en Inde. Rendez-vous sur www.bgv.vc pour en savoir plus.

