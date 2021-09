Montréal centre-ville brassicole culturel gourmand, une aventure urbaine multisensorielle





Cette série de rendez-vous incontournables pour tous les amateurs de bières se déroulera au centre-ville de Montréal jusqu'à la fin de l'été 2022

MONTRÉAL, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui, au Château Ramezay, qu'était officiellement inauguré l'événement Montréal centre-ville brassicole culturel gourmand qui se tiendra au centre-ville de Montréal jusqu'à la fin du mois d'août 2022. Cette série de rendez-vous incontournables pour tous les amateurs de bières débutera dès le 2 octobre prochain, par différents tours guidés à travers le centre-ville de Montréal, les visites de brasseries et dégustations de Brasseur Montréal, les passeports de la Route des bières Montréal centre-ville, suivi du festival Mondial de la bière, qui présentera sa 27e édition Les terrasses d'automne, du 7 au 10 octobre, dans la Cour Rio Tinto, à proximité de la Gare Windsor de Montréal.

Organisé par le Festival Mondial de la bière, en collaboration avec plusieurs partenaires, Montréal centre-ville brassicole culturel gourmand offrira aux participants l'opportunité de découvrir la bière sous un angle à la fois culturel, urbain et gourmand, et ce, par le biais d'activités variées, dont des dégustations, des croisières, visites et tours guidés, des spectacles et plus encore. Celles-ci se dérouleront tout au long de l'année dans différents lieux de la métropole, dont au musée et au cinéma, ainsi que dans les microbrasseries, les broue pubs et les parcs. Tous ces sites seront facilement accessibles à pied, à vélo, en bus ou en métro.

« Nous invitons tous les amateurs de bières à prendre part aux nombreuses activités présentées dans le cadre de Montréal centre-ville brassicole culturel gourmand. En plus de vivre une expérience culturelle gourmande urbaine multisensorielle et de profiter de rabais exceptionnels dans plusieurs brasseries et restaurants, les participants auront la chance de découvrir ou de redécouvrir notre magnifique centre-ville sous un tout nouvel angle! », a déclaré Jeannine Marois, présidente-directrice générale, du Festival Mondial de la bière.

Montréal centre-ville brassicole culturel gourmand permettra aux participants de bénéficier de rabais avantageux chez les partenaires de l'événement. Tous les détails et l'itinéraire complet sont publiés sur le tout nouveau site web de Montréal centre-ville brassicole culturel gourmand.

L'événement Montréal centre-ville brassicole culturel gourmand est réalisé grâce au soutien financier du Fonds de maintien des actifs stratégiques en tourisme de Tourisme Montréal, avec la participation financière du gouvernement du Québec.

« Tourisme Montréal est très fier d'apporter sa contribution à Montréal centre-ville brassicole culturel gourmand, un événement qui saura à coup sûr séduire tous les amateurs de bières d'ici et d'ailleurs. Cette série de rendez-vous s'inscrit à merveille dans les objectifs du Fonds de maintien des actifs stratégiques en tourisme qui est d'encourager la réalisation de projets d'envergure qui favorisent l'achalandage au centre-ville élargi et maximisent ainsi les retombées pour tout le secteur par les effets multiplicateurs des investissements », a ajouté Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Montréal centre-ville brassicole culturel gourmand et le Festival Mondial de la bière profitent de l'occasion pour remercier chaleureusement leurs précieux partenaires qui ont contribué au financement du projet : Complexe Desjardins, Brasseur de Montréal, BIXI Montréal et SDC Quartier latin.

À propos de Festival Mondial de la bière

Fondé en 1994, le Mondial de la bière est un événement de dégustation unique et convivial considéré comme une porte d'entrée sur l'industrie brassicole du Québec et d'ailleurs. Au fil des ans, ce rendez-vous est devenu le plus important festival de bières internationales en Amérique du Nord et sa réputation dépasse maintenant les frontières du pays. Acteur majeur du développement de l'industrie brassicole au Québec, le Mondial de la bière est un témoin privilégié de l'évolution du goût des consommateurs pour la bière.

