MONTRÉAL, le 30 sept. 2021 /CNW/ - Montréal annonce la tenue d'une semaine d'activités de sensibilisation en sécurité incendie et publique qui débutera le samedi 2 octobre avec le test annuel de sirènes d'alerte à la population et qui se poursuivra du 3 au 9 octobre dans le cadre de la semaine de la prévention des incendies.

Test de sirènes d'alerte

En collaboration avec neuf usines de l'agglomération, Montréal coordonnera son test annuel de sirènes d'alerte le samedi 2 octobre prochain, entre 11 h et 14 h, afin de sensibiliser la population aux risques industriels et faire connaître les consignes de sécurité à respecter en cas de fuite toxique.

Cette année, pour la première fois, le test sera coordonné un samedi, ce qui permettra de réaliser une simulation dans un contexte de fin de semaine.

Dans le cadre de cette simulation, les neuf usines participantes émettront, à tour de rôle et selon un horaire prédéfini, un son montant et descendant d'une durée de trois (3) minutes qui se fera entendre sur le rayon d'exposition potentiel. Advenant un accident industriel réel, le déclenchement de la sirène d'alerte serait suivi par l'émission de consignes de sécurité.

Les sirènes d'alerte ont pour but d'aviser les personnes se trouvant à l'extérieur de se mettre rapidement à l'abri. Advenant une fuite réelle, le respect de ces consignes contribuera à assurer la sécurité de toutes et de tous et à faciliter le travail des premiers intervenants :

entrer rapidement dans le bâtiment le plus près;

fermer les portes et les fenêtres ainsi que la ventilation;

ne pas aller chercher les enfants à l'école afin de ne pas se mettre soi-même ou ceux-ci en danger;

éviter d'engorger les lignes téléphoniques.

Semaine de la prévention des incendies

Montréal tiendra, du 3 au 9 octobre 2021, sa semaine de prévention des incendies qui se déroulera sous le thème « Le premier responsable, c'est toi ». Pour l'occasion, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) fera la promotion des comportements sécuritaires à adopter au quotidien afin de prévenir les incendies, soit plus particulièrement en ce qui a trait à la première cause incendie: les feux de cuisson . La sensibilisation portera également sur plusieurs autres sujets dont les articles de fumeur et les feux d'origine électrique liés aux nouvelles technologies fonctionnant aux piles au lithium.

Le SIM réitérera l'importance de se doter d'un plan d'évacuation et d'en faire l'exercice deux fois par année pour éviter la panique engendrée lors d'une situation d'urgence et, par conséquent, connaître les issues de secours.

Cette semaine de prévention sera également l'occasion pour le SIM de rappeler à la population de se munir d'un avertisseur de fumée conforme à la réglementation en vigueur . Ce dernier demeurant l'outil le plus efficace pour aviser rapidement les personnes en cas d'incendie.

Plus de détails

Le service « Avis et Alertes » permet de recevoir des avis et alertes lors des situations d'urgence (pour les 19 arrondissements), ainsi que des avis liés à l'eau potable et aux bris d'aqueduc. La population est invitée à s'y inscrire .

