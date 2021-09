L'Assemblée nationale illuminée en orange pour commémorer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation





QUÉBEC, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Afin de rendre hommage aux survivants et aux victimes des pensionnats autochtones, l'Assemblée nationale sera illuminée en orange ce soir. Ce geste est rendu officiel grâce à une motion déposée hier par le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, et adoptée à l'unanimité par les membres de l'Assemblée nationale. Ce geste symbolisera la solidarité du gouvernement avec les nations autochtones du Québec.

Symbolique de la couleur orange

Lorsqu'elle avait 6 ans, Mme Phyllis Webstad a été envoyée au pensionnat de l'école St. Joseph's Mission en Colombie-Britannique. À son arrivée, on l'a dépouillée du chandail orange que lui avait offert sa grand-mère pour souligner son départ pour l'école. L'orange a longtemps signifié, pour Mme Webstad, le rejet des cultures autochtones. Cette couleur est toutefois devenue un symbole de réappropriation culturelle.

Citation :

« En tant que gouvernement, nous avons un devoir de mémoire relativement à l'histoire des pensionnats autochtones. Ainsi, la couleur orange qui illuminera l'Assemblée nationale ce soir témoignera de notre volonté de ne plus jamais permettre que surviennent de telles injustices. Je remercie l'ensemble de mes collègues députés d'avoir soutenu la motion à l'unanimité. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui se déroulera sur le site de l'ancien pensionnat de Mani-utenam, j'aurai l'honneur de remettre, en compagnie de collègues des trois partis d'opposition, un drapeau orange signé par l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale. Je vois cela comme un geste de solidarité avec les nations autochtones, un geste important. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

En cette journée du 30 septembre, des actions pour rendre hommage aux survivants et aux victimes des pensionnats sont prévues partout au Canada, tant aux niveaux fédéral, provincial, municipal que du côté des nations et des communautés autochtones.

