La production locale de gaz naturel : une solution gagnante pour les Québécois et pour l'environnement





QUÉBEC, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - À titre d'une des plus grandes entreprises détentrices de droits d'exploration au Québec, Ressources Utica désire commenter les rumeurs selon lesquelles le gouvernement du Québec, dans le cadre de la COP26, réfléchirait à l'idée d'interdire l'exploration et la production des hydrocarbures sur son territoire.

Nous croyons qu'interdire et mettre une croix sur les projets de production de gaz naturel représenterait une erreur stratégique extrêmement importante pour le Québec. Sur cette question, le gouvernement du Québec devrait plutôt s'inspirer de la Caisse de dépôt et placement du Québec qui annonçait plus tôt cette semaine maintenir ses actifs dans l'industrie gazière, une énergie cruciale de la transition énergétique et de la lutte aux changements climatiques.

La COP26 se tiendra au moment même où les prix du gaz naturel à l'échelle mondiale s'envolent et où l'Europe connaît une crise énergétique sans précédent qui force même certains pays à redémarrer des centrales au charbon. Cette situation est rendue nécessaire en raison de l'incapacité de plusieurs pays européens de profiter de réserves de gaz naturel stratégiques comme celles que nous avons sous nos pieds.

Rappelons qu'un des principaux objectifs de la législation québécoise sur le pétrole et gaz vise à produire localement une partie des importantes ressources pétrolières et gazières que nous importons présentement afin de répondre à nos besoins de consommation. C'est dans cette perspective, encouragée par le Gouvernement du Québec, que des centaines de millions de dollars ont été investis pour prouver la présence des ressources gazières et pétrolières dans le sous-sol québécois. Ces investissements ont notamment permis de découvrir au Québec un des plus importants gisements gaziers en Amérique du Nord, soit les Shales d'Utica.

Le gisement québécois de gaz naturel compte des réserves récupérables qui pourraient combler la demande du Québec pendant plus de 100 ans et sa valeur est de plusieurs centaines de milliards de dollars, tel que démontré dans le rapport de la Commission géologique du Canada1. Nous croyons que la production locale de cette énergie répondrait à la même logique de sécurité des approvisionnements stratégiques, de développement économique régional et de réduction de l'empreinte carbone global que la production locale de tout autre bien de consommation, notamment la production agro-alimentaire.

Remplacer le gaz naturel importé par du gaz naturel local aurait notamment des conséquences positives sur la réduction globale des GES. En effet, rapprocher la production du marché de consommation est un principe de base du développement durable puisque cela permet d'éviter les émissions liées au transport du bien de consommation.

__________________________ 1 Le rapport peut être consulté en cliquant sur le lien suivant : https://publications.gc.ca/site/eng/480358/publication.html

À propos de Ressources Utica

Ressources Utica est une entreprise québécoise ayant pour mission de participer à la transition énergétique actuellement en cours par le développement d'un portefeuille diversifié qui comprend, en plus du pétrole léger et du gaz naturel, des projets d'énergies renouvelables telles que l'hydrogène et le stockage de CO2. Tous nos projets sont menés dans une perspective de développement durable, d'utilisation optimale des ressources disponibles, de respect des communautés d'accueil et de maximisation des retombées économiques locales.

