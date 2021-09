Projet de loi no 96 sur la langue française - L'Ordre des CPA plaide pour l'équilibre entre la primauté de la langue et la protection du public





MONTRÉAL, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que les parlementaires accueillent les commentaires sur le projet de loi no 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, l'Ordre des CPA du Québec présente aujourd'hui ses propositions. « Nous adhérons à l'objectif du gouvernement de moderniser et de renforcer la Charte de la langue française pour qu'elle joue pleinement son rôle. Mais la primauté du français ne doit pas s'affirmer au détriment de la protection du public et c'est cette préoccupation qui a guidé nos recommandations pour améliorer le projet de loi », souligne Geneviève Mottard, CPA, CA, présidente et chef de la direction de l'Ordre.

La protection du public : mission première des ordres professionnels

Il est de la responsabilité des ordres professionnels de s'assurer que leurs membres et les candidats à l'exercice d'une profession se conforment aux obligations déontologiques et réglementaires qui leur sont propres. Bien que la sanction constitue l'un des outils à la disposition d'un ordre professionnel pour assurer la protection du public, l'essentiel de son action consiste à accompagner ses membres afin que ceux-ci comprennent bien leurs obligations professionnelles et maintiennent leurs connaissances à jour.

L'Ordre des CPA, à l'instar des autres ordres professionnels au Québec, doit donc être en mesure de communiquer efficacement à ses membres les différentes obligations, procédures, normes et pratiques propres à la profession, ainsi que les modifications qui y sont souvent apportées par les régulateurs. Pour ce faire, son autonomie, sa capacité de guider ses membres tout au long des différents processus d'encadrement et de contrôle de la profession et le maintien d'une relation de confiance avec ses membres sont essentiels. L'Ordre doit également avoir les coudées franches pour accompagner adéquatement les professionnels formés à l'étranger dans une autre langue que le français, eux dont le Québec a grand besoin dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre.

Préserver l'essor économique et l'influence du Québec

Les professionnels doivent demeurer pleinement compétents, en phase avec l'évolution de la science et des normes internationales de leur secteur d'activité et branchés sur les enjeux émergents. Selon les règles en vigueur, tous les CPA doivent avoir une connaissance du français appropriée à l'exercice de leur profession, ce que l'Ordre ne remet nullement en cause. Il reste que certains professionnels sont plus à l'aise en anglais et que leur compréhension est optimale lorsque les communications leur sont faites dans cette langue. Or, plusieurs facettes de l'encadrement normatif et réglementaire de la profession nécessitent des échanges qui doivent être bien compris des membres afin d'assurer la protection du public.

« L'Ordre est un fier ambassadeur de la langue française au Canada et à l'international. Il y fait d'ailleurs figure de modèle à bien des égards. L'usage du français dans les affaires représente toutefois encore un défi, et bien que des progrès importants aient été accomplis, l'anglais demeure, qu'on le veuille ou non, la lingua franca des affaires, de la science, des normes internationales et de la communication entre les peuples de langues différentes. La volonté de poursuivre notre effort collectif pour assurer une plus grande place au français est essentielle, mais ce faisant, on ne doit pas isoler le Québec au sein de la profession comptable et dans le monde des affaires. Le rayonnement et l'essor économique du Québec en dépendent », conclut Mme Mottard.

À propos de l'Ordre des CPA du Québec

L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec regroupe 40 000 membres et 5 000 futurs CPA, ce qui en fait le troisième ordre professionnel en importance au Québec. L'Ordre veille à la protection du public et au rayonnement de la profession. Il représente tous les champs d'expertise de la profession comptable : information financière, comptabilité de gestion, stratégie et gouvernance, audit et certification, finance et fiscalité.

