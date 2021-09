La 13e exposition internationale de l'aviation et de l'aérospatiale de Chine s'ouvre à Zhuhai, témoignant d'une plus grande ouverture de la ville





ZHUHAI, Chine, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Le 28 septembre, la 13e exposition internationale de l'aviation et de l'aérospatiale de Chine ou AirShow China a officiellement ouvert ses portes à Zhuhai, dans la province du Guangdong (sud de la Chine). Cette année, 700 entreprises de près de 40 pays et régions ont participé à l'exposition, et un certain nombre de nouveaux produits, technologies, services et réalisations représentant le niveau avancé du monde seront exposés pour la première fois en Chine et dans le monde, selon le comité exécutif de la 13e exposition internationale de l'aviation et de l'aérospatiale de Chine.

L'industrie de l'aviation civile, les technologies à double usage, les installations de fabrication aéronautique, la maintenance et l'entretien, les systèmes sans pilote, la défense maritime et d'autres domaines d'exposition thématiques seront présentés, couvrant les secteurs de la terre, de la mer, de l'air, de l'espace et de l'électricité. Les spectacles aériens spectaculaires et l'éventail éblouissant d'équipements de pointe témoignent de la confiance et de l'ouverture de l'industrie aérospatiale chinoise.

L'ampleur croissante de l'événement et son influence internationale font du salon Airshow China une occasion importante pour les entreprises de pénétrer le marché de l'Asie-Pacifique et de la Chine. Selon l'organisateur, le nombre d'exposants et la zone d'exposition de cette année ont dépassé les attentes. Le nombre de pavillons est passé de 8 à 11, avec la participation de toutes les entreprises de renommée mondiale du secteur. La surface d'exposition de Boeing a augmenté de 11 % et celle d'Airbus de 65 % par rapport à l'année dernière.

Les entreprises leaders sont la « girouette » des tendances du marché, et les entreprises d'aviation établies choisissent de venir à Zhuhai, où le spectacle aérien est tenu, pour développer leurs affaires, faisant de la ville une « nouvelle étoile » dans l'industrie aérospatiale.

Depuis 2003, le plus grand fabricant allemand de moteurs MTU Aero Engines et China Southern Airlines Co., Ltd. ont établi une coentreprise de maintenance de moteurs dans la zone de libre-échange de Zhuhai. Aujourd'hui, l'entreprise a achevé la troisième phase de son expansion et a créé une succursale dans le district de Jinwan.

Selon Jaap Beijer, président-directeur général de MTU Maintenance Zhuhai Co. Ltd, la décision d'investir dans une nouvelle usine découle de la confiance de l'entreprise dans la reprise et le développement du marché asiatique et de la demande croissante de services de moteurs à fuselage étroit.

« Nous sommes heureux d'avoir beaucoup de partenaires et de clients sur le salon. Cela nous donne une grande chance de nous réunir avec beaucoup de gens en peu de temps », a-t-il dit.

Compte tenu des excellentes prévisions du marché et de la clairvoyance de la ville, diverses formes de l'industrie aéronautique, telles que les drones agricoles, les nouveaux matériaux aéronautiques, les services de maintenance des moteurs, la formation aéronautique et les expériences de recherche, se développent bien à Zhuhai. Les données montrent qu'en 2020, la valeur de la production de l'industrie aéronautique dans le seul district de Jinwan a augmenté de 58,6 % et que l'industrie aéronautique à Zhuhai continue de croître.

La croissance industrielle reflète la montée en flèche de l'ouverture urbaine. En tant que l'une des quatre premières zones économiques spéciales en Chine, Zhuhai a été à l'avant-garde des échanges internationaux et de la coopération dans son développement rapide au cours des 40 dernières années. La reconnaissance croissante de la marque Airshow China est étroitement liée à l'attitude ouverte de Zhuhai.

Actuellement, le gouvernement chinois promeut la construction de la zone de coopération approfondie Guangdong-Macao à Hengqin, Zhuhai, visant à explorer de nouvelles voies et de nouveaux modèles pour approfondir la réforme et l'ouverture pour la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao et même pour la Chine. Il est prévisible que Zhuhai ouvrira un nouveau cycle de possibilités d'ouverture, et cette fois, elle n'attirera pas seulement l'industrie aérospatiale. Une ville plus ouverte et plus efficace, un haut lieu conforme aux normes internationales de l'investissement mondial, se lève.

