Déclaration conjointe des ministres Bennett, Wilkinson, Lametti, Guilbeault, Miller et Vandal, à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation





Attention : Nous sommes conscients que cette déclaration intervient à un moment difficile pour beaucoup et que nos efforts pour honorer les survivants et les familles peuvent constituer un rappel malvenu pour ceux qui ont subi des épreuves à travers des générations de politiques gouvernementales néfastes pour les peuples autochtones.

Une ligne de soutien est à la disposition des anciens élèves des pensionnats et de leurs familles. Cette ligne offre des services d'orientation en cas de crise et de problèmes émotionnels, ainsi que des informations sur d'autres ressources pour le bien-être mental.

Veuillez appeler la Ligne d'écoute nationale des pensionnats indiens, au 1-866-925-4419, pour parler à un conseiller expérimenté.

En outre, la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre un soutien immédiat et gratuit par téléphone et par messagerie en ligne, ainsi qu'une intervention en cas de crise à tous les Autochtones au Canada. Ce service est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en anglais et en français, et, sur demande, en cri, en ojibway et en inuktitut. Des conseillers formés sont disponibles par téléphone, au 1-855-242-3310, ou par messagerie en ligne, à www.espoirpourlemieuxetre.ca.

OTTAWA, ON, le 30 sept. 2021 /CNW/ - L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Aujourd'hui marque la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, une journée de commémoration en l'honneur des enfants disparus et des survivants des pensionnats, de leurs familles et de leurs communautés. Tous les Canadiens ont l'occasion de se rassembler pour s'assurer que la commémoration de l'histoire et de l'héritage douloureux des pensionnats demeure un élément essentiel de la réconciliation. C'est un moment de réflexion et d'engagement envers la réconciliation et la poursuite du travail à accomplir.

Les pensionnats sont une composante honteuse des politiques racistes et coloniales préjudiciables qui ont éloigné les enfants des Premières Nations, des Inuits et des Métis de leurs communautés, de leurs familles, de leurs langues et de leurs cultures. La Commission de vérité et de réconciliation avait été créée pour faire la lumière sur ce qui s'était passé dans les pensionnats du Canada. Son rapport final comptait 94 appels à l'action qui sont un appel à la mobilisation de tous les niveaux de gouvernement, des organisations et des individus pour apporter des changements concrets dans la société. La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation a été créée en réponse à l'appel à l'action numéro 80 de la Commission de vérité et de réconciliation.

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation s'appuie sur l'élan créé par la Journée du chandail orange, mouvement autochtone populaire et événement annuel inspiré par l'expérience de Phyllis Webstad de la Première Nation Stswecem'c Xgat'tem. L'histoire de sa nouvelle chemise orange qui lui a été confisquée lors de son premier jour au pensionnat de la Mission St. Joseph est devenue un puissant symbole de résilience devant l'injustice. La Journée du chandail orange et la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation ont lieu le 30 septembre, car c'est la période de l'année où les enfants étaient enlevés de leur foyer pour être envoyés aux pensionnats.

La mise en oeuvre des appels à l'action est une partie essentielle du travail du gouvernement du Canada pour faire avancer la réconciliation. Bien que des progrès aient été réalisés en ce qui concerne les appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation dont le gouvernement fédéral est responsable, il faut faire davantage de travail et le gouvernement du Canada réitère son engagement à cet égard.

Cette année, l'identification de tombes anonymes dans les anciens pensionnats du pays a choqué non seulement de nombreux Canadiens, mais le monde entier. Une fois que la vérité est révélée, elle ne peut plus être cachée. Tous les Canadiens sont mieux à même de ressentir et de comprendre ce que cela veut dire de voir leurs enfants enlevés contre leur gré, que certains ne sont jamais revenus et que ceux qui sont revenus ont vu leur vie changée à jamais.

Nous ne devons jamais oublier ces enfants innocents qui ne sont jamais rentrés chez eux, leurs familles et leurs communautés qui les attendaient et ceux qui continuent de souffrir du traumatisme intergénérationnel. Le quatrième volume du rapport de la Commission de vérité et de réconciliation porte sur les enfants disparus et les renseignements sur l'inhumation. Il s'agit d'une documentation exhaustive de ce que tant d'enfants autochtones savaient déjà. Les Canadiens qui souhaitent en savoir plus sur le projet des enfants disparus et des sépultures anonymes sont invités à le lire, ainsi que les autres volumes.

La reconnaissance nationale de cette journée de commémoration solennelle marque une autre étape vers l'objectif de reconnaître les torts causés par la politique des pensionnats, de reconnaître les répercussions continues et de réfléchir aux mesures à prendre chaque jour sur le chemin de la réconciliation. C'est l'occasion pour tous les Canadiens d'approfondir notre compréhension et notre respect des modes de vie autochtones. C'est aussi une occasion pour nous tous de nous tenir aux côtés des peuples autochtones, de réaffirmer notre soutien à ceux qui sont touchés, de reconnaître le traumatisme intergénérationnel des pensionnats qui continue d'avoir un effet profond sur les survivants, leurs familles et leurs communautés, et de reconnaître notre responsabilité partagée pour la guérison. »

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones GouvCan_Nord @Patrimoinecdn @soistoimeme_ca @SportCanada_Fr @VivezlaCapitale

Facebook : @GCAutochtones GouvCan - Nord

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Communiqué envoyé le 30 septembre 2021 à 09:15 et diffusé par :