La ministre Danielle McCann lance un appel de candidatures pour les Prix de la ministre en enseignement supérieur





QUÉBEC, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Afin de souligner l'excellence pédagogique dans les établissements collégiaux et universitaires du Québec, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, lance l'appel de candidatures pour l'édition 2021-2022 des Prix de la ministre.

Remises depuis 1978, ces distinctions soulignent la qualité des ressources éducatives créées par des gens passionnés de pédagogie dans toutes les disciplines, comme des manuels, des ressources didactiques et des outils numériques d'aide à l'apprentissage. Des prix sont aussi décernés pour récompenser la qualité de l'enseignement, de l'innovation numérique et, exceptionnellement cette année, de l'engagement des professeurs et enseignants pour la persévérance scolaire des étudiants dans le contexte de la pandémie.

Les personnes souhaitant soumettre leur candidature dans une des catégories ciblées ont jusqu'au 19 novembre pour le faire.

Citation :

« Pour préserver la qualité de notre système d'éducation, il est très important d'encourager la créativité et l'engagement des pédagogues qui, dans les collèges et les universités, élaborent des stratégies d'enseignement toujours plus efficaces. L'innovation qu'on peut voir sur nos campus est d'autant plus admirable en ce moment, alors qu'en raison de la pandémie, les professeurs et les enseignants ont dû s'adapter rapidement à un environnement de travail différent et complexe, tout en favorisant l'intérêt et la réussite de la population étudiante. C'est un immense défi et j'encourage tous ceux qui ont innové sur ces plans à soumettre leur candidature et à nous faire connaître leurs bonnes idées. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Le concours des Prix de la ministre comprend trois volets :

ministre comprend trois volets : le volet Ressources éducatives, qui regroupe les catégories Volumes originaux, Rapports de recherche pédagogique et Ressources didactiques complémentaires;



le volet Formation à distance, qui regroupe les catégories Mode asynchrone et Modes synchrone, hybride et comodal;



le volet Reconnaissance de l'excellence en enseignement, qui comporte six prix, soit le prix Paul-Gérin-Lajoie pour l'enseignement collégial, le prix Guy-Rocher pour l'enseignement au premier cycle universitaire, le prix de l'innovation numérique au collégial, le prix de l'innovation numérique au premier cycle universitaire, le prix de l'engagement pour la persévérance scolaire au collégial et le prix de l'engagement pour la persévérance scolaire au premier cycle universitaire.

Un total de 16 prix seront remis au printemps 2022.

Des récompenses en argent allant de 1 500 $ à 10 000 $ sont associées à ces prix.

Date limite pour soumettre une candidature : le vendredi 19 novembre 2021.

Liens connexes :

Pour obtenir de l'information ou pour soumettre une candidature : Québec.ca/prix-ministre-enseignement-superieur

