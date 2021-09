La NEO Bourse gagne une nouvelle inscription à la cote dans l'industrie minière avec la migration de Major Precious Metals





Aujourd'hui, NEO accueille Major Precious Metals, une entreprise canadienne d'exploration et d'exploitation minière basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, pour sonner la cloche de la première cotation. Major Precious Metals commence à se négocier aujourd'hui sur la NEO Bourse sous le symbole SIZE, à la suite d'un retrait volontaire de la Bourse des valeurs canadiennes.

« C'est notre deuxième cotation minière en deux semaines - une tendance que nous pensons poursuivre, ici à la NEO Bourse. Il s'agit également d'une autre cotation à la hausse dans le cadre d'une vague d'inscriptions à la cote de sociétés de qualité sur les marchés à risque au cours de l'année écoulée », a signalé Jos Schmitt, président et CEO de NEO. « Nous sommes très honorés d'accueillir Major Precious Metals en tant que nouveau partenaire commercial et nous nous réjouissons de voir les résultats de leur exploration minière au Groenland ».

Major Precious Metals oriente actuellement ses efforts sur l'avancement de son projet phare Skaergaard, situé sur la côte est du Groenland, considérée généralement comme une juridiction sûre, à faible risque et favorisant l'exploitation minière.

« Nous sommes fiers d'obtenir notre cotation à la NEO Bourse, une bourse canadienne de niveau 1, où nous nous réjouissons de fournir à nos investisseurs une liquidité accrue sur une plateforme de négociation équitable et transparente », a déclaré Tony Williams, président et CEO de Major Precious Metals. « En tant que bourse innovante et orientée vers le service, NEO offre une plus grande exposition et un accès au capital qui n'est tout simplement pas disponible sur les bourses juniors. Nous sommes très heureux de nous associer à NEO pour exploiter l'incroyable potentiel du projet Skaergaard ».

M. Williams a ajouté en outre : « Nous pensons que les résultats de notre récent programme de forage continueront à démontrer la géologie unique et uniforme et la teneur en métaux précieux du projet Skaergaard, ce qui confirmera également qu'il s'agit d'un projet avancé doté d'un vaste potentiel, relancé maintenant par une nouvelle équipe expérimentée dans une juridiction sûre favorisant l'exploitation minière ».

Les investisseurs peuvent négocier des actions de SIZE par l'entremise de leurs canaux d'investissement habituels, notamment les plateformes de courtage à prix réduit et les courtiers à service complet.

La NEO Bourse accueille plus de 170 cotations uniques, notamment certaines des entreprises publiques les plus innovantes et prometteuses du Canada et des FNB des plus grands émetteurs de FNB du Canada. Soutenue par certaines des organisations financières les plus réputées du Canada, la NEO Bourse est le troisième marché le plus actif du pays - se rapprochant de la deuxième place - et facilite régulièrement près de 15 % du volume total des transactions au Canada. Cliquez ici pour afficher la liste complète de tous les titres cotés sur NEO.

À propos de la NEO Bourse

La Neo Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement juste, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

À propos de Major Precious Metals

Major Precious Metals est une société minière canadienne qui fait progresser l'exploration de son projet phare Skaergaard, situé dans l'est du Groenland, renfermant l'un des plus grands gisements de palladium et d'or au monde, en dehors de la Russie et de l'Afrique du Sud, principales régions productrices de métaux du groupe du platine (MGP). La société oriente ses efforts sur la création de valeur pour les actionnaires en accélérant la progression du projet Skaergaard tout au long du cycle de développement minier.

