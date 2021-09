Signature pour les cols bleus et cols blancs de Montebello





MONTRÉAL, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - C'est dans un climat détendu que les représentant(e)s des parties ont ratifié le nouveau contrat de travail des 15 cols bleus et cols blancs de la Municipalité de Montebello, située sur les rives de la rivière des Outaouais, dans la région de la Petite-Nation.

Valide de 2022 à 2026, le contrat de travail prévoit une augmentation salariale moyenne de 8,9 % pour 2022, une augmentation de 2,25% pour 2023 et une autre de 2% pour chacune des trois années suivantes.

Parmi les autres améliorations apportées à la convention collective, soulignons la mise à jour de la progression des échelons salariaux, l'introduction d'une nouvelle prime de disponibilité ainsi qu'une modification au regard de la cinquième semaine de vacances qui sera dorénavant offerte après avoir effectué 12 ans de service plutôt que 14.

Les membres du comité de négociation estiment que les objectifs fixés avant le début de cette dernière ont été atteints, et ce, dans le respect. D'ailleurs, l'entente de principe qui avait été présentée aux membres le 15 septembre dernier avait été acceptée unanimement.

« Je suis satisfaite du déroulement des pourparlers, ce fut rapide et efficace », se réjouit Natacha Bourbonnais, secrétaire-trésorière du SCFP 4986.

« Il s'agit d'une mise à jour des salaires et de certaines conditions de travail qui était inévitable », de rajouter Jeff Larente, vice-président SCFP 4986 unité Montebello.

Le maire de ce Village-relais d'environ 800 âmes, lequel est reconnu en tant que pôle touristique important de la région, se réjouit également de ce dénouement... « Il y a eu une belle collaboration de part et d'autre et c'est une bonne entente. Les services offerts aux citoyens et citoyennes ne seront que meilleurs », a déclaré Martin Deschênes, maire de Montebello.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 35 090 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

Source : Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 30 septembre 2021 à 08:13 et diffusé par :