Message de Sa Majesté la Reine à l'occasion de la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation





OTTAWA, ON, le 30 sept. 2021 /CNW/ - La gouverneure générale du Canada souhaite transmettre un message à l'intention de tous les Canadiens de la part de Sa Majesté la Reine à l'occasion de la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation :

« Je me joins à toute la population canadienne en cette première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation pour réfléchir à la douloureuse histoire des peuples autochtones qui ont souffert du régime des pensionnats au Canada, et pour penser au travail qu'il reste à accomplir vers le chemin de la guérison et de la construction d'une société inclusive. »

Elizabeth R.

