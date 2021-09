Pizza Hut International met à l'honneur ce qu'il y a de meilleur au monde





La chaîne honore 25 ans d'innovation dans le domaine de la croûte fourrée au fromage et de la dégustation de pizza à l'envers

PLANO, Texas, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Pizza Hut International a annoncé aujourd'hui le 25e anniversaire de son emblématique pizza à la croûte fourrée au fromage. La marque a été la première à mettre sur le marché la croûte fourrée, révolutionnant la façon dont la pizza est créée et consommée par des millions d'amateurs de pizzas à travers le monde.

Cet anniversaire est une célébration numérique mondiale mettant en avant l'amour pour la croûte fourrée, ses réimaginations uniques et l'engagement de la marque à offrir l'expérience la plus satisfaisante en matière de dégustation de pizza, n'importe où et n'importe quand. La croûte fourrée a su convaincre les amateurs de fromage du monde entier, avec plus de 40 itérations proposées aux consommateurs dans plus de 110 pays. Et, bien que le concept ait été copié par beaucoup, personne n'a pu égaler l'original.

« La croûte fourrée est un clin d'oeil à notre amour de la pizza et reste une source d'innovation », a déclaré Vipul Chawla, président de Pizza Hut International. « Nous ne célébrons pas seulement nos 25 ans, mais plutôt comment une idée, comme manger de la pizza à l'envers, peut aider à unir le monde à notre manière. »

Le fromage fondant a rencontré la croûte traditionnelle en 1995, et la croûte fourrée est née trois ans après qu'un ancien scientifique de l'alimentation de l'équipe culinaire de Pizza Hut ait suggéré le concept. S'il n'y avait pas eu sa croyance en l'idée, la complexité, le coût, la formation et le scepticisme auraient pu déboucher sur un monde sans croûte fourrée.

« Nos équipes culinaires innovent constamment et veillent à ce que nos consommateurs puissent déguster les pizzas les plus savoureuses, point final. Lorsque vous avez un excellent produit qui parle aux gens, vous devez y croire et persévérer pour le mettre au monde », explique Ana Maria Rodriguez, directrice de l'innovation alimentaire et de la qualité chez Pizza Hut International.

« La volonté et la passion de proposer la meilleure pizza qui rassemblent les gens sont ce qui a amené la croûte fourrée sur le marché. Il s'agissait d'enfreindre les règles, en mettant du fromage là où personne ne l'imaginait. Aujourd'hui, ce type de croûte continue de surprendre et de ravir avec de nouvelles saveurs, formes et farces. »

À propos de Pizza Hut® International

Pizza Hut International est une filiale de Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM), fondée en 1958 à Wichita, au Kansas. Elle exploite près de 18 000 restaurants dans plus de 110 pays. Aujourd'hui plus que jamais, les restaurants ont un rôle important à jouer pour aider à nourrir les familles en toute sécurité. Pour assurer la sécurité des membres de l'équipe et des clients, les clients peuvent récupérer leur pizza Pizza Hut préférée via trois offres sans contact : livraison au pied de la porte, livraison standard ou à emporter.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1284371/Pizza_Hut_International_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 30 septembre 2021 à 08:00 et diffusé par :