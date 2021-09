Invitation aux médias - Développement culturel de Montréal : Culture Montréal s'entretient avec les deux principaux candidats à la mairie, M. Denis Coderre et Mme Valérie Plante





MONTRÉAL, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des élections municipales 2021, Culture Montréal organise une rencontre avec M. Denis Coderre et Mme Valérie Plante afin qu'ils fassent part de leur vision pour le développement et la relance des arts et de la culture à Montréal.

Cet événement fait suite au dévoilement le 7 septembre dernier de la plateforme La culture fait campagne pour la relance de Culture Montréal où 40 recommandations à l'intention des candidats et candidates au scrutin montréalais ont été présentées.

Les deux entretiens individuels seront suivis d'une conférence de presse à laquelle participeront les deux candidats.

Quoi : Entretiens avec les candidats à la mairie de la Ville de Montréal, Denis Coderre et Valérie Plante



Qui : M. Denis Coderre, candidat à la mairie Mme Valérie Plante, candidate à la mairie



Quand : Lundi 4 octobre 2021, de 13 h à 15 h

Denis Coderre, 13 h à 13 h 45

Valérie Plante, 13 h 55 à 14 h 40

Conférence de presse, 14 h 40 à 15 h



Où : Centre Phi 315, rue Saint-Paul Ouest Montréal L'événement sera également diffusé sur le web, ici : http://presse-culturemontreal.atypiclabs.com/

