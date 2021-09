RESTYLANE®, le premier produit de comblement dermique à base d'acide hyaluronique stabilisé, fête ses 25 ans d'existence





- La technologie NASHA®, qui est encore aujourd'hui utilisée comme référence pour les produits de comblement dermique, a été inventée par Galderma -

TORONTO, le 30 sept. 2021 /CNW/ - Chez Galderma, la plus grande société indépendante de dermatologie au monde, nous sommes fiers de célébrer mondialement le 25e anniversaire de la marque RESTYLANE®. Ce produit de comblement dermique à base d'acide hyaluronique stabilisé non animal rétablit, améliore et rafraîchit la peau pour lui donner une apparence plus jeune. Depuis son lancement sur le marché européen en 1996, RESTYLANE a franchi de nombreuses étapes marquantes dans le monde entier. Il a notamment reçu sa première approbation d'utilisation de Santé Canada en 19991 et de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en 2003.2

Au fil des ans, le portefeuille de RESTYLANE n'a cessé d'innover. En 2015, la marque lança la gamme Optimal Balance Technologytm, ou OBTtm, de gels souples et flexibles utilisés dans les zones du visage pour soutenir les expressions dynamiques. En 2017, la gamme RESTYLANE SKINBOOSTERS fut mise sur le marché pour aider à traiter les signes révélateurs du vieillissement en améliorant l'apparence, la douceur et l'élasticité de la peau.3,4,5 Cette approbation marque un succès majeur pour le produit de comblement de référence de l'industrie. Avec plus de 30 projets en cours dans le domaine de l'esthétique seulement, Galderma cherche à améliorer son large portefeuille de produits de comblement afin de faire évoluer la dermatologie pour tous les types de peau.

«?Je suis incroyablement fière de célébrer le 25e anniversaire de RESTYLANE. Dans le monde entier, et au Canada depuis 22 ans, cette marque a sans aucun doute changé la vie de millions de personnes en les aidant à avoir une belle apparence et à se sentir bien. Galderma dispose des technologies et des capacités adéquates pour répondre à l'évolution des besoins des clients, et nous continuerons à nous appuyer sur notre historique glorieux pour créer un avenir brillant?!?»

WENDY ADAMS, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE GALDERMA CANADA

Le portefeuille de RESTYLANE offre la gamme de produits de comblement la plus diversifiée au monde en utilisant deux technologies de gel complémentaires et brevetées, l'acide hyaluronique stabilisé d'origine non animale, ou NASHA®, et OBTtm.6 Ces technologies permettent d'obtenir des résultats personnalisés et d'apparence naturelle qui suscitent une satisfaction à long terme et augmente la confiance des gens.5,7,8 Avec 50 millions de traitements administrés dans le monde, ce qui représente une étape importante pour la marque, RESTYLANE est devenue une marque de confiance auprès des professionnels de la santé.9

À propos de Galderma

Galderma est la plus grande société indépendante de dermatologie au monde, présente dans une centaine de pays. Depuis notre création en 1981, nous sommes animés par un dévouement total envers la dermatologie. Nous proposons un portefeuille innovant et scientifique de marques et de services sophistiqués dans les domaines de l'esthétique, des soins grand public et des médicaments sur ordonnance. Axés sur les besoins des consommateurs et des patients, nous travaillons en partenariat avec les professionnels de la santé pour garantir des résultats supérieurs. Puisque nous comprenons que la peau dans laquelle nous sommes façonne l'histoire de notre vie, nous faisons progresser la dermatologie pour chaque type de peau. Pour plus d'informations : www.galderma.ca.

À propos du portefeuille RESTYLANE de Galderma

RESTYLANE est le premier produit de comblement à base d'acide hyaluronique stabilisé d'origine non animale, avec plus de 25 ans de réussite et plus de 50 millions de traitements dans le monde. Les technologies NASHA® et OBTtm font de RESTYLANE la gamme de produits de comblement la plus diversifiée au monde pour offrir des résultats réellement personalisés.6,10

Le portefeuille de produits RESTYLANE au Canada comprend : RESTYLANE LIDOCAINE, RESTYLANE LYFT LIDOCAINE, RESTYLANE SILK, RESTYLANE KYSSE, RESTYLANE VOLYME, RESTYLANE DEFYNE, RESTYLANE REFYNE, et RESTYLANE SKINBOOSTERS VITAL et VITAL LIGHT.

