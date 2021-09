Monument annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice fiscal 2021





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 30 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers annuels pour l'exercice clos au 30 juin 2021. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars des États-Unis (USD) (consultez le site www.sedar.com pour voir l'ensemble des résultats financiers).



Cathy Zhai, PDG, a déclaré : « Au cours de cet exercice fiscal, Monument s'est concentrée sur la consolidation du portefeuille d'actifs en vendant le projet axé sur le métal de base Mengapur et en plaçant le projet aurifère de Tuckanarra dans une coentreprise. Le portefeuille restructuré axé sur l'or offre des vecteurs potentiels pour la réévaluation du cours de l'action à l'avenir pour l'exercice 2022 et au-delà pour nos actionnaires.

« Pour la même raison, au 30 juin 2021, nous avons établi une position financière solide avec 38,62 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie disponibles. Les réserves de trésorerie renforcées nous permettent de soutenir les stratégies de création de valeur d'entreprise et de les mettre en oeuvre, en particulier pour financer l'expansion de l'usine de traitement aurifère de Selinsing et l'exploration de Murchison. Monument est ouverte à toutes les opportunités de développement d'entreprise afin d'optimiser notre croissance future et notre valeur à venir pour les actionnaires ».

Mme Zhai a ajouté : « Avec les défis continus de la pandémie mondiale de Covid-19 qui ont causé l'arrêt des mines pendant plus de six semaines au cours de l'année, la mine d'or Selinsing a généré un flux de trésorerie positif en 2021 à partir de l'extraction de minerai de très faible teneur, de minerai sulfuré lixiviable et de matériaux de Peranggih, qui ont porté notre production de la mine aurifère Selinsing agrégée à 325 509 onces à un coût moyen de 535 dollars l'once, avec un chiffre d'affaires brut de 452,1 millions de dollars, une marge brute de 279,3 millions de dollars et une trésorerie nette provenant de la production de 275 millions de dollars. Pour l'avenir, notre équipe de direction continuera de travailler dur avec l'attitude "Can Do" (tout est possible) et la philosophie "Being a doer" (agir) dans le cadre de notre engagement envers nos actionnaires. »

Faits notables de l'exercice 2021 :

Actifs restructurés vers un portefeuille aurifère en vendant le projet de cuivre et de fer Mengapur ;



Conversion en deux étapes de l'usine aurifère de Selinsing avec la construction de l'usine de flottation commencée et entièrement financée ;



L'exploration du projet Murchison a permis d'élaborer une stratégie pour tester la découverte d'or et la croissance potentielles ;



Exploration et développement accélérés par la co-entreprise de Tuckanarra avec Odyssey ;



La mine d'or de Selinsing a continué son activité avec la transition de la production de minerai de sulfure lixiviable vers une nouvelle vie minière



Faits notables financiers et de la production du quatrième trimestre et de l'exercice 2021

Three months ended June 30, Year ended June 30, 2021 2020 2021 2020 Production Ore mined (tonnes) 72,074 42,331 427,528 263,074 Waste removed (tonnes) 687,255 463,228 3,639,490 2,887,441 Ore processed (tonnes) 94,940 68,961 579,569 675,708 Average mill feed grade (g/t) 0.72 1.06 0.84 1.11 Processing recovery rate (%) 64% 67% 61% 71% Gold production (1) (oz) 1,838 2,311 10,282 17,360 Gold sold (oz) 3,473 3,282 12,850 19,401 Financial (in thousands of US dollars) $ $ $ $ Revenue 6,085 5,404 23,236 29,971 Gross margin from mining operations 1,270 2,652 8,103 12,944 Net income before other items (1,009) 704 1,696 4,509 Net loss (2,702) (1,273) (99,318) (275) Cash flows generated from operations 2,208 657 1,654 6,273 Working capital 48,539 18,786 48,539 18,786 Loss per share before other items ? basic (US$/share) (0.00) 0.00 0.01 0.01 Loss per share ? basic (US$/share) (0.01) (0.00) (0.31) (0.00)





Three months ended June 30, Year ended June 30, 2021 2020 2021 2020 Other US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz Average realized gold price per ounce sold (2) 1,812 1,684 1,864 1,563 Cash cost per ounce (3) Mining 496 233 397 223 Processing 711 454 602 507 Royalties 167 143 169 136 Operations, net of silver recovery 12 8 10 12 Total cash cost per ounce 1,386 838 1,178 878 All-in sustaining costs per ounce (4) By-product silver recovery 1 1 1 1 Operation expenses 119 179 46 40 Corporate expenses 3 6 6 6 Accretion of asset retirement obligation 9 12 10 9 Exploration and evaluation expenditures 25 45 22 32 Sustaining capital expenditures 104 174 162 171 Total all-in sustaining cost per ounce 1,647 1,255 1,425 1,136





(1 ) Définie comme une bonne livraison de lingots d'or d'après la London Bullion Market Association (« LBMA »), déduction faite du doré en transit et de l'ajustement des raffineries. (2 ) Exclusion de la livraison d'or payée à l'avance à des fins de comparaison. (3 ) Le coût total au comptant comprend les coûts de production tels que l'extraction, le traitement, l'entretien des installations de gestion des résidus et d'administration des camps, les redevances et les coûts d'exploitation tels que les frais de stockage, d'arrêt temporaire de la production minière, de développement communautaire et de propriété, déduction faite des crédits de sous-produits. Le coût au comptant exclut l'amortissement, la déplétion, les dépenses de désactualisation, les dépenses en capital, les dépenses d'exploration et les dépenses d'administration d'entreprise. (4 ) Le coût total de maintien par once inclut les coûts totaux au comptant, les dépenses d'exploitation, et ajoute les dépenses de maintien du capital, les dépenses administratives d'entreprise pour la mine d'or Selinsing, y compris la rémunération en actions, les coûts d'exploration et d'évaluation, ainsi que la désactualisation des obligations de mise hors service des actifs. Certaines autres dépenses en espèces, y compris les paiements fiscaux et les coûts d'acquisition, ne sont pas incluses.

Production aurifère 2021



Analyse de la production

Production d'or de 10 282 oz, soit une baisse de 41 % par rapport aux 17 360 oz de l'année précédente. La production aurifère pour l'exercice clos au 30 juin 2021 provenait principalement du minerai sulfuré lixiviable transitoire du puits 4 et du puits 5 de Selinsing, du minerai d'oxyde de Peranggih et des anciens résidus. Cela s'est traduit par une diminution des teneurs d'alimentation de l'usine et des taux de récupération.



Les activités minières de 2021 ont livré 427 528 tonnes de minerai de Selinsing (259 459 tonnes), Buffalo Reef (27 642 tonnes), Felda (13 022 tonnes) et Peranggih (127 405 tonnes). Les coûts miniers de Peranggih ont été comptabilisés par rapport aux stocks de 127 405 tonnes au cours de l'année, dont 118 688 tonnes ont alimenté l'usine.



Le minerai traité a diminué pour atteindre 579 569 tonnes, comparativement à 675 708 tonnes l'année dernière. La baisse est due au manque de disponibilité du minerai stocké. Les stocks de minerai ont considérablement diminué, principalement en raison de l'impact négatif de la pénurie d'explosifs au premier trimestre qui a entraîné une baisse du taux d'extraction. La pandémie de COVID-19 n'a pas aidé à atteindre cet objectif. La société a déployé des efforts pour améliorer l'équilibre des stocks.



La production totale coûte 15,13 millions de dollars comparativement à 17,03 millions de dollars l'an dernier. Le coût au comptant par once a augmenté de 34 % à 1 178 USD/oz comparativement à 878 USD/oz l'an dernier. L'augmentation est attribuable à une diminution de 24 % de la teneur d'alimentation de l'usine de 1,11 g/t d'or à 0,84 g/t d'or et à une baisse de la récupération à 60,8 % (2020 : 70,9 %) en raison du traitement d'une quantité considérablement plus importante de minerai sulfuré lixiviable et d'autres minerais à faible récupération.



Analyse financière

Les ventes d'or ont généré un chiffre d'affaires de 23,24 millions USD pour l'exercice, comparativement à 29,97 millions USD pour l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires des ventes d'or provient de la vente de 10 700 onces (2020 : 16 750 onces) d'or à un prix de l'or réalisé moyen de 1 864 USD l'once (2020 : 1 563 USD l'once) et de la livraison de 2 150 onces (2020 : 2 651 onces) pour remplir les obligations d'or payées d'avance à un prix moyen de l'or London Fix PM de 1 525 USD l'once (2020 : 1 429 USD l'once).



Les opérations minières avant amortissement et dépréciation hors trésorerie ont généré une marge brute de 8,10 millions USD, une baisse de 37 % par rapport à 12,94 millions USD l'année précédente. La baisse de la marge brute est attribuable à la diminution de l'or vendu hors site et un prix moyen réalisé de l'or plus élevé.



Le solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au 30 juin 2021 était de 38,62 millions de dollars, soit une augmentation de 28,50 millions de dollars par rapport au solde au 30 juin 2020 de 10,13 millions de dollars. Au 30 juin 2021, la société disposait d'un fonds de roulement positif de 48,54 millions de dollars (30 juin 2020 : 18,79 millions de dollars). L'augmentation du fonds de roulement est principalement attribuable à l'augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.



Le flux de trésorerie provenant des activités d'investissement pour l'année s'est élevé à 26,87 millions de dollars (2020 : sorties de 5,47 millions de dollars), principalement à partir de la vente du projet Mengapur de 29,16 millions de dollars et de la vente de 80 % de participation dans le projet Tuckanarra de 2,66 millions de dollars.



Développement

Mine d'or Selinsing

Cette année, la société a commencé à développer la production du projet de sulfure de Selinsing par le biais d'un processus de réduction des risques en deux étapes, afin de réduire l'investissement initial requis. L'étape 1 est la construction d'une usine de flottation destinée à produire des concentrés aurifères commercialisables et l'étape 2 la construction d'une usine de lixiviation BIOX® pour traiter les concentrés tiers si un marché de niche est établi avec succès.

La construction de flottation de Selinsing prendra environ 15 mois pour un montant estimé à 20 millions de dollars, y compris l'optimisation et l'ingénierie de l'usine de flottation, l'approvisionnement, la construction et la mise en service, et la conclusion des accords d'enlèvement. Le travail de test de flottation a été achevé dans le laboratoire de Selinsing sur site afin de déterminer la teneur en concentré aurifère et la récupération optimales pour maximiser les revenus. Les résultats positifs ont été testés de manière indépendante au laboratoire de Bureau Veritas sous la supervision d'Orway Mineral Consultants (« OMC »).

L'OMC a achevé la conception de l'usine de traitement en juin 2021 et a soumis la conception de l'ingénierie du processus de flottation, y compris les critères de conception du processus, le résumé des équipements majeurs, le diagramme, les estimations du bilan massique et des consommables, en tant que modification de la conception de l'ingénierie conceptuelle de flottation qui a été rapportée dans l'étude de faisabilité Snowden en février 2019. Le nouvel ensemble de critères de conception permettrait à Selinsing de produire des concentrés aurifères en tant que produit final à vendre.

De nouveaux travaux de développement ont été menés, y compris : une étude documentaire d'extraction souterraine, le développement de l'installation de stockage des résidus, et la réduction de l'extraction et des travaux d'essai pour l'évaluation de l'extraction d'oxyde à Peranggih afin de soutenir la production d'or à Selinsing.

Projet aurifère de Murchison

À Murchison, des travaux de développement ont été menés pour réévaluer les opportunités de production précoce. Le plan minier a été complété par la direction et l'examen indépendant a été mené par SRK, qui a couvert la géotechnique, l'hydrologie et la conformité environnementale en plus de la modélisation des ressources, de l'optimisation et de la planification minières et des récupérations métallurgiques. Le travail de suivi a été recommandé et considéré par la société. Dans le cadre des stratégies de création de valeur, la société a pris l'initiative de se concentrer sur l'exploration régionale pour tester le potentiel de production aurifère plus importante à Murchison en attendant de nouvelles découvertes aurifères. L'étude géologique a été menée pour identifier et optimiser davantage les cibles d'exploration régionales. Les données géologiques ont été davantage étudiées et intégrées à la base de données. En conséquence, le programme d'exploration de phase 1 a été lancé après la fin de l'année en juillet 2021.

Principales Transactions

Coentreprise Tuckanarra

En octobre 2020, Monument a conclu un accord de coentreprise avec Odyssey Gold Ltd. (« Odyssey ») pour faire avancer le projet aurifère de Tuckanarra, et en décembre 2020, elle a vendu à Odyssey une participation de 80 % dans Tuckanarra pour un montant de 5 millions AUD, sous réserve de certaines conditions, laissant à Monument une participation libre de 20 % et une redevance NSR de 1 % sur la participation de 80 % d'Odyssey dans la propriété. Odyssey sera uniquement responsable du financement des activités d'exploration et d'évaluation à Tuckanarra jusqu'à ce qu'une décision d'extraction soit prise. Le traitement futur du minerai provenant des tènements détenus par Odyssey par l'intermédiaire de l'usine de Burnakura demeure une option si les conditions commerciales sont atteintes.

Cession du projet cuivre-fer de Mengapur

Monument a conclu une transaction avec Fortress Minerals en avril 2021 pour vendre 100 % de sa participation dans le projet de cuivre et de fer Mengapur. La vente fait partie de la restructuration d'entreprise de la société pour se concentrer sur le développement des portefeuilles d'or en Malaisie et en Australie-Occidentale. Monument a vendu le projet de cuivre et de fer Mengapur pour 30 000 000 USD au comptant, et recevra également une redevance de revenu brut de 1,25 % sur tous les produits générés dans le cadre du projet Mengapur.

Exploration

Malaisie

Un programme de forage à circulation inverse (RC) a été achevé à Selinsing, composé de 1 128 m sur 19 trous dans les puits 4, 5 et 6. Au total, 1 335 échantillons, dont 225 échantillons d'AQ/CQ, ont été testés. Le programme de forage visait à identifier et à définir des zones de minéralisation qui présentent des teneurs moyennes pouvant immédiatement être exploitées de manière économique dans l'usine CIL actuelle. La principale cible de forage était l'extension de la structure à pendage peu profond près du flanc Est des puits. Le programme de forage a donné lieu à plusieurs interceptions importantes.

Un programme de forage RC a été entrepris à Peranggih pour améliorer la teneur et les onces de matériau minéralisé sur la base des précédents résultats de forage à espacement étroit. La première phase a été achevée en avril 2021 avec 1 697 m forés sur 34 trous. Le forage de deuxième phase comprend l'achèvement de 420 m sur 9 trous et un forage supplémentaire a progressé à la fin de l'année. Les essais de forage reçus du laboratoire minier de Selinsing ont montré des interceptions de teneur modérée à élevée. Les coûts de forage RC ont été enregistrés au titre des actifs d'exploration et d'évaluation.

Australie-Occidentale

Au cours de l'exercice 2021, Monument a annoncé les résultats du programme de forage mené de février à mai 2020, qui a confirmé la continuité de la minéralisation aurifère au sein des structures identifiées et la lithologie favorable des ressources minérales existantes. La société a décidé de débuter l'évaluation du potentiel d'exploration régionale et a commencé à travailler sur une stratégie d'exploration de 2 ans conçue pour tester sous couverture une minéralisation potentielle qui vise à conduire à la découverte de gisements aurifères autonomes ou satellitaires peu profonds, dans le but d'ajouter des ressources supplémentaires importantes à la base des ressources actuelles. La stratégie consistera à tester le pendage de la minéralisation à haute teneur au-dessous des puits existants ainsi qu'à tester certaines des cibles régionales hautement prioritaires par le biais de l'exploration des zones vierges de l'ensemble des terres de Burnakura et Gabanintha. Les activités de permis de travail sur le terrain se sont poursuivies avec des activités de préparation au sol au cours du quatrième trimestre, et la première phase de forage a commencé, après la fin de l'année.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d'or canadien reconnu qui possède et exploite la mine d'or Selinsing en Malaisie. Son équipe de direction expérimentée est axée sur la croissance et fait également progresser les projets aurifères de Murchison comprenant Burnakura, Gabanintha et la coentreprise Tuckanarra (dans lequel elle détient un intérêt à hauteur de 20 %) dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. La société emploie environ 200 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

Cathy Zhai, présidente-directrice générale de

Monument Mining Limited

Suite 1580-1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, veuillez consulter le site web de la société à l'adresse www.monumentmining.com ou contacter :

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

« Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse ».

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives relatives à Monument, à ses activités et à ses futurs projets (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des déclarations qui impliquent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs qui ne sont pas des faits historiques et incluent les plans de la Société concernant ses projets miniers, ainsi que le calendrier et les résultats des programmes et événements proposés mentionnés dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide de termes prospectifs comme « envisage », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est censé », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention de », « prévoit » ou « ne prévoit pas », ou « croit », ou encore des variantes de ces mots et expressions, ou des indications que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « sont susceptibles de », « ont des chances de » « se produire », « avoir lieu » ou « se réaliser ». Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont soumis à divers risques, incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner une différence substantielle entre les résultats ou réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Ces risques et certains autres facteurs incluent, sans s'y limiter : les risques liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociales d'ordre général ; les incertitudes concernant les résultats des activités d'exploration en cours ; les incertitudes quant à l'avancement et au calendrier des activités de développement ; les risques liés aux opérations étrangères, y compris les risques liés aux changements d'exigences en matière de droit de licences minières, de taux fiscaux et de redevances gouvernementales ; les autres risques inhérents à l'industrie minière et les autres risques décrits dans l'analyse par la direction de la Société, ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les facteurs et hypothèses substantiels utilisés pour développer les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse comprennent : les attentes concernant le coût au comptant estimé par once d'or produite et les flux de trésorerie estimés pouvant être générés par les opérations, les facteurs économiques généraux et autres facteurs pouvant échapper au contrôle de Monument ; les hypothèses et les attentes concernant les résultats de l'exploration sur les projets de la société ; les hypothèses concernant le prix futur de l'or et d'autres minéraux ; le calendrier et l'ampleur de la production future estimée ; le calendrier et les résultats prévus des activités de développement et d'exploration ; les coûts des activités futures ; les dépenses en capital et opérationnelles ; la réussite des activités d'exploration ; les problèmes d'exploitation minière ou de traitement ; les taux de change ; les exigences attendues en matière de droits miniers, de taux fiscaux et de redevances gouvernementales dans les juridictions où la société opère ; et tous les facteurs et hypothèses décrits dans l'analyse par la direction de la société ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la société, tous étant disponibles sous le profil de la société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Bien que la société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il est possible que d'autres facteurs empêchent d'obtenir les résultats escomptés, estimés ou attendus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf exigences des lois en vigueur sur les valeurs mobilières.

Communiqué envoyé le 30 septembre 2021 à 07:30 et diffusé par :