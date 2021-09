La Conférence du secteur financier conclut son premier événement ciblé d'« Entretiens de la Conférence du secteur financier »





RIYADH, Arabie Saoudite, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Le lundi 27 septembre 2021, la Conférence du secteur financier (CSF) a conclu son premier événement ciblé des « Entretiens de la Conférence du secteur financier », organisé par les partenaires du Programme de développement du secteur financier (Ministère des finances, Banque centrale saoudienne, CMA) et qui s'est tenu à la tour Rafal à Riyadh.

Le discours d'ouverture de l'événement a été prononcé par S.E. Dr. Fahad Al-Mubarak, gouverneur de la Banque centrale saoudienne, qui a mis en lumière la tendance mondiale croissante en matière de développement durable et de changement climatique.

Le premier panel de l'événement a discuté de « l'écosystème environnemental, social et de gouvernance du Royaume d'Arabie Saoudite : opportunités et défis ». La session a été modérée par M. Jamie Sanz, docteur et directeur, conseiller souverain, Société Générale, et a été suivie par S.E. M. Mohammed El-Kuwaiz, Président, Capital Market Authority (Autorité des marchés de capitaux), M. Hani Almediani, PDG par intérim de NDMC, et Eng. Fahad Al-Ajlan, président de KAPSARC.

Le deuxième panel intitulé « Marchés de capitaux environnementaux, sociaux et de gouvernance : le nouveau paysage de l'investissement », a été modéré par M. Jean Mercer, vice-président, marchés de capitaux chez HSBC. Le panel a accueilli les intervenants suivants : M. Timothée Jaulin, responsable du développement et du plaidoyer en matière d'environnement, de social et de gouvernance chez Amundi Asset Management, Mme Polina Kurdyavko, gestion des actifs Bluebay et associée, responsable de projet souverain sur les marchés émergents, M. Manish Manchandya, directeur financier du groupe chez Saudi Electricity Company (SEC), et M. Paddy Padmanathan, président et PDG chez ACWA Power.

Au nom du ministre des finances, la cérémonie a été conclue par M. Abdulaziz Alrasheed, ministre adjoint des finances pour les relations macro-fiscales et internationales, président du comité de surveillance de la conférence du secteur financier, qui a souligné les efforts du royaume en matière de développement durable.

Cet événement est le premier d'une série de conférences d'introduction à la deuxième édition de la CSF, prévue pour le premier trimestre de 2022. L'objectif est de discuter du rôle croissant de l'environnement, du social et de la gouvernance et des efforts globaux pour combler les lacunes en matière de financement, parvenir à un financement durable aligné sur les objectifs de durabilité des Nations unies, et inciter les institutions financières à créer de la valeur à long terme grâce à des instruments environnementaux, sociaux et de gouvernance, afin d'atteindre des marchés financiers durables et d'accroître la portée du financement durable.

L'événement a réuni des entrepreneurs pour communiquer et échanger des idées et des expériences, pour discuter des opportunités d'investissement dans le développement du secteur financier saoudien, en particulier, qu'il attire des entrepreneurs locaux, régionaux et internationaux, des représentants des secteurs public et privé, y compris des consultations internationales de haut niveau et des institutions financières, des agences de crédit, et des experts en financement, investissement, banques et assurances.

Il convient de mentionner, que la deuxième édition de la Conférence du secteur financier a cherché, depuis son lancement en 2019, à réaliser l'intégration de l'interdépendance au sein de l'écosystème du secteur financier à travers ses différents outils et moyens. En outre, elle aspirait à atteindre une croissance durable dans un cadre de stabilité financière résilient, tout en employant des outils innovants pour le développement et la gestion des services.

Cette conférence est l'une des initiatives du programme de développement du secteur financier, lancé par le Conseil des affaires économiques et de développement dans le cadre des programmes de la Vision 2030, qui vise à réaliser les objectifs de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, en créant un secteur financier diversifié et efficace qui soutient le développement de l'économie nationale.

