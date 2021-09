/R E P R I S E -- Invitation - Lancement du projet Montréal centre-ville brassicole culturel gourmand, une aventure urbaine multisensorielle/





MONTRÉAL, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les médias sont invités à la présentation du nouvel événement Montréal centre-ville brassicole culturel gourmand qui se tiendra au centre-ville de Montréal jusqu'à la fin du mois d'août 2022. Cette série de rendez-vous incontournables offrira aux participants l'opportunité de découvrir la bière sous un angle à la fois culturel, urbain et gourmand, et ce, par le biais d'activités variées, dont des dégustations, des croisières, visites et tours guidés, des spectacles et plus encore.

Prendront la parole : Manuela Goya, vice-présidente développement de la destination et affaires publiques, Tourisme Montréal, et certains partenaires du consortium de l'événement André Delisle, directeur général et conservateur, Château Ramesay, Jeannine Marois, présidente-directrice générale, Festival Mondial de la bière, Angèle Vermette, présidente, Guidatour et Martin Guimond, propriétaire, Le Saint-Bock Brasserie artisanale.

Date : Jeudi 30 septembre 2021 Heure : 11 h Lieu : Château Ramezay

280, rue Notre-Dame Est - terrasse extérieure selon la température

Vieux-Montréal

L'événement Montréal centre-ville brassicole culturel gourmand est réalisé grâce au soutien financier du Fonds de maintien des actifs stratégiques en tourisme de Tourisme Montréal, avec la participation financière du gouvernement du Québec.

Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées durant l'événement.

