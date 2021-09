/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce importante concernant les services offerts aux jeunes de 16 à 21 ans au Québec/

Moody's Corporation a annoncé aujourd'hui avoir rejoint le Groupe de travail sur les informations financières liées à la nature (TNFD ? Taskforce on Nature-related Financial Disclosures), une nouvelle initiative pilotée par l'industrie visant à...

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, accompagné de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy,...