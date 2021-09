Lifebit lève 60 millions de dollars destinés à rendre les données biomédicales vitales accessibles en toute sécurité pour la recherche susceptible de changer des vies dans le monde entier





LONDRES, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Lifebit Biotech Ltd ? La première société de logiciels de médecine de précision démocratisant l'accès aux données biomédicales pour les gouvernements, les professionnels de la santé et les équipes de recherche dans le monde entier ? a levé un financement de série B de 60 millions de dollars. Le cycle de financement a été dirigé par la société d'investissement mondiale Tiger Global Management. Les investisseurs existants Eurazeo, Pentech Ventures et Beacon Capital ont également participé à ce cycle de financement.

La libération de l'accès aux données biomédicales a le pouvoir d'éliminer les maladies les plus dévastatrices de la société. Cependant, malgré la croissance rapide des données biomédicales au cours de ces dernières années, seule une fraction est utilisée pour la découverte de médicaments et la médecine de précision. Les données nécessaires à ce travail vital sont en effet souvent inaccessibles et inutilisables, que ce soit pour des raisons de gouvernance, de réglementation, de sécurité ou de technologie inadéquate.

Lifebit construit des plates-formes de données d'entreprise destinées à être utilisées par des entreprises disposant d'ensembles de données biomédicales complexes et sensibles. Cette technologie brevetée résout le plus grand obstacle à la médecine de précision : rendre les données biomédicales hautement sensibles accessibles en toute sécurité en amenant l'analyse et le calcul des chercheurs là où se trouvent les données, plutôt qu'en les déplaçant d'un endroit à l'autre.

La suite de solutions logicielles de bout en bout alimentées par l'IA de Lifebit permet d'obtenir des informations plus rapides sur les données, ce qui accélère les pipelines de découverte de médicaments et améliore le succès des essais cliniques. Cette approche a permis à Lifebit d'acquérir des clients de premier plan dans les secteurs public et privé, y compris des contrats pour fournir ce service à l'agence gouvernementale britannique, Genomics England, et un partenariat à long terme avec le géant pharmaceutique allemand Boehringer Ingelheim.

« Il n'a jamais été possible jusqu'à présent de rendre utilisables des données biomédicales distribuées et hautement sensibles tout en les gardant en sécurité sur place et en les combinant avec d'autres données, a déclaré la Dr Maria Chatzou Dunford, PDG de Lifebit. C'est formidable de voir à quel point nos investisseurs sont enthousiastes à l'idée de soutenir notre mission et notre technologie transformatrice, la première du genre. Grâce à ce nouveau soutien stratégique, nous allons continuer à étendre notre présence mondiale, en mettant l'accent sur la réussite des clients et en accélérant la croissance de notre équipe. »

John Curtius, associé chez Tiger Global, a ajouté : « Nous sommes convaincus que les solutions logicielles innovantes et de pointe de Lifebit, associées à leur approche centrée sur le client, entraîneront une adoption rapide au niveau mondial et accéléreront les percées dans la médecine de précision. »

À propos de Lifebit Biotech, Ltd.

Lifebit construit des plates-formes de données d'entreprise destinées à être utilisées par des entreprises disposant d'ensembles de données biomédicales complexes et sensibles. La technologie fédérée brevetée de Lifebit déverrouille en toute sécurité l'accès aux données biomédicales. Qu'il s'agisse de fournir des environnements de recherche de confiance pour les programmes nationaux de médecine de précision ou de permettre aux entreprises pharmaceutiques de découvrir plus rapidement de nouvelles cibles médicamenteuses, Lifebit permet à ses clients de transformer la façon dont ils exploitent les données biomédicales sensibles.

À propos de Tiger Global Management, LLC

Tiger Global est une société d'investissement axée sur les entreprises privées et publiques dans les secteurs des logiciels, d'Internet et des technologies financières. La société soutient des entreprises dynamiques et de pointe dans ses principaux domaines d'intérêt, et investit notamment dans Stripe, Databricks et Facebook.

