Novacap annonce la clôture finale du premier fonds canadien de placement privé spécialisé en services financiers

MONTRÉAL, le 30 sept. 2021 /CNW/ - Novacap, un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, annonce aujourd'hui la dernière clôture de son tout premier fonds entièrement consacré aux services financiers au Canada.

Le Fonds a amassé un montant impressionnant de 417 millions de dollars canadiens auprès d'investisseurs institutionnels, de bureaux de gestion de patrimoine et d'investisseurs fortunés. Trans Canada Capital , l'une des plus importantes sociétés de gestion de portefeuille au pays, a agi en tant qu'investisseur principal.

Novacap est fière d'avoir déployé un fonds hautement spécialisé, entièrement consacré à ce secteur, le premier du genre au Canada

L'équipe d'investissement en services financiers de Novacap s'appuie sur l'approche éprouvée de Novacap en matière d'investissement et de partenariat pour aider les entreprises de divers secteurs de l'industrie des services financiers à accélérer leur croissance et à générer de la valeur. Le fonds se consacre aux entreprises établies en Amérique du Nord, principalement au Canada, qui exercent leurs activités dans un éventail de secteurs, notamment : l'infrastructure financière, les assurances spécialisées et leur distribution, la gestion d'actifs et de patrimoine et les prêts non bancaires.

Le fonds a déjà commencé à mettre en oeuvre sa stratégie, en investissant dans quatre entreprises : Accurate Group, un chef de file des services technologiques d'évaluation immobilière; AGA, une société de services-conseils spécialisée dans l'élaboration et l'administration de régimes d'assurance collective sur mesure; GroupAssur, un agent général (MGA) spécialisé dans l'offre de produits d'assurance commerciale; et Optiom, entreprise spécialisée dans les produits d'assurance de remplacement de véhicules. À ce jour, le Fonds a aussi effectué sept acquisitions additionnelles pour exécuter sa stratégie de croissance de ces sociétés de portefeuille.

« Encouragée par une forte demande d'entrepreneurs canadiens à la recherche de capital de croissance et d'une expertise spécialisée dans le secteur des services financiers, Novacap est fière d'avoir déployé un fonds hautement spécialisé, entièrement consacré à ce secteur, le premier du genre au Canada », a déclaré Marcel Larochelle, associé directeur de Novacap Services Financiers. « Nous avons grandement confiance en cette stratégie ciblée et en notre capacité à permettre à nos entrepreneurs de réaliser le plein potentiel des entreprises de notre portefeuille en les aidant à exécuter leur plan de développement. »

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries et récemment des Services Financiers, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez-le : www.novacap.ca

