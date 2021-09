/R E P R I S E -- Avis aux médias - La FTQ, la CSN, la CSQ, la CSD et le SFPQ manifestent devant l'Assemblée nationale pour dénoncer le projet de loi sur la réforme du régime de santé et de sécurité du travail/





MONTRÉAL, le 29 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La réforme du régime de santé et de sécurité du travail telle que proposée par le gouvernement de la CAQ doit être dénoncée. Le projet de loi no 59 du gouvernement de la CAQ réduit les mesures visant à améliorer la santé et la sécurité du travail, et complique la prévention, la reconnaissance des maladies professionnelles et l'accès à une réadaptation. Lors de l'adoption de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, en 1979, les parlementaires ont marqué l'histoire en faisant du Québec un modèle en Amérique du Nord. Depuis, le Québec est dernier de classe, notamment en prévention, en devenant 63e sur les 63 États et provinces de l'Amérique du Nord, c'est une honte. Avec le projet de loi no 59, le gouvernement de la CAQ rate un rendez-vous historique voulant que le Québec redevienne la nation qui a le plus à coeur la santé et la sécurité de ses travailleurs et travailleuses.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Manifestation FTQ, CSN, CSQ, CSD, SFPQ pour le rejet du projet de loi no 59

sur le régime de santé et de sécurité du travail



Date : 30 septembre 2021



Heure : 12 h à 13 h



Où : Devant l'Assemblée nationale du Québec



Qui : Le président de la FTQ, Daniel Boyer; la présidente de la CSN, Caroline

Senneville; le président de la CSQ, Éric Gingras; le président de la CSD, Luc

Vachon; le vice-président du SFPQ, Patrick Audy

Ce qui est sur la table viole l'esprit de la Loi sur la santé et la sécurité du travail adoptée en 1979 qui voulait que les travailleurs et travailleuses reviennent à la maison sur leurs deux jambes et en santé. Cela doit être dénoncé.

Les porte-parole sont disponibles pour des entrevues.

Nos organisations (FTQ, CSN, CSQ, CSD, SFPQ) représentent plus de 1?240?000 travailleurs et travailleuses.

