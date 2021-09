Persistent annonce la création d'une unité commerciale dédiée aux paiements et étend ses capacités en matière de cloud computing grâce à des acquisitions stratégiques





- Acquisition de Software Corporation International, de sa société affiliée Fusion360 et des activités de Shree Partners

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour acquérir Software Corporation International (SCI), basée à Charlotte, en Caroline du Nord, et sa filiale, Fusion360, ainsi que les activités de Shree Partners, basée à East Brunswick, dans le New Jersey, y compris sa filiale en Inde.

Fondée en 1990, SCI offre un service de conseils approfondis dans un domaine spécialisé dans les solutions de paiement, l'intégration et les services d'assistance pour un portefeuille impressionnant de grandes banques américaines. En outre, Fusion360 fournit des services de développement d'applications, de maintenance et de support pour les principales plateformes de paiement, notamment Financial Transaction Manager (FTM) d'IBM.

Les paiements offrent une fonctionnalité fondamentale non seulement pour les services financiers, mais aussi pour tous les secteurs, car ils accélèrent l'adoption du numérique pour améliorer l'expérience client. SCI vient renforcer les services de Persistent et servira de base à une unité commerciale dédiée aux paiements. Selon Everest Group, le marché des services informatiques de paiement devrait croître de 12,5 % en 2021 pour atteindre 16,8 milliards de dollars.

Ronak Doshi, associé, Everest Group

« L'évolution des réglementations, l'adoption accélérée des paiements en temps réel et la demande des clients pour une expérience de paiement transparente sur tous les canaux poussent le secteur à investir massivement dans la modernisation de sa technologie. L'acquisition de SCI et de Fusion360 par Persistent Systems lui permettra de se positionner pour profiter de l'accélération de la demande de modernisation des paiements. »

Shree Partners, créée en 2005, est une société de transformation numérique et de solutions technologiques qui aide les clients du secteur bancaire, des services financiers et de l'assurance et d'autres secteurs à accroître leur rentabilité en mettant en oeuvre et en maintenant des solutions innovantes de Cloud, d'infrastructure, de données et d'IA/ML qui réduisent les coûts et stimulent les revenus.

Sandeep Kalra, directeur général et directeur exécutif, Persistent Systems

« Nous continuons d'observer une accélération rapide de la transformation numérique chez nos clients des services financiers, ce qui nécessite non seulement une technologie mais aussi une expertise de domaine dans des domaines tels que les paiements et la conformité réglementaire. Avec l'ajout de SCI et de Fusion360, nous formons une nouvelle unité commerciale Paiements et élargissons notre expertise dans le domaine de la banque, des services financiers et de l'assurance, ainsi que notre portefeuille de clients. De même, Shree Partners élargit nos capacités en matière de Cloud et d'infrastructure informatique dans les secteurs de la banque, des services financiers et de l'assurance, ainsi que du voyage et de l'hôtellerie. Il est important de noter que ces acquisitions nous permettant une présence à Charlotte, en Caroline du Nord, et dans la région de la capitale nationale, en Inde, apportant de nouveaux talents de la transformation numérique au service de nos clients. »

D. Keith Sides, directeur général, SCI

« Je suis enthousiasmé par notre avenir au sein de Persistent et par les nombreux avantages qu'il offre à nos clients et à nos employés. La combinaison de notre connaissance approfondie du domaine des paiements avec l'ingénierie numérique, les services cloud de nouvelle génération et l'empreinte mondiale de Persistent nous permet d'apporter une valeur immédiate à toute initiative de modernisation des paiements. »

Rajiv Dahiya, directeur général, Shree Partners

« Chez Shree Partners, nous avons toujours aidé nos clients à réduire leur coût total de possession grâce à une innovation continue, en exploitant les dernières technologies innovantes. En rejoignant Persistent, nous serons en mesure d'accroître la valeur commerciale que nous offrons à nos clients en exploitant l'expertise de plus de 14 500 ingénieurs numériques. Dans le même temps, nous sommes impatients d'apporter nos services en matière de cloud, d'infrastructure, de sécurité et d'IA à de nombreuses nouvelles organisations qui cherchent à accélérer leur transformation numérique. »

Avec plus de 14 500 employés répartis dans 18 pays, Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) est une entreprise mondiale de services et de solutions offrant des services d'ingénierie numérique et de modernisation des entreprises. Persistent a été nommée dans la liste des meilleures entreprises de moins d'un milliard d'euros de Forbes Asia 2021, pour ses performances et sa croissance constantes.

