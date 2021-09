ASPIRE d'Abou Dhabi lance le MBZIRC Maritime Grand Challenge, d'une valeur de plus de 3 millions de dollars US





Le Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge (MBZIRC) se tiendra en juin 2023, dans la capitale des Émirats arabes unis, Abou Dhabi, où des innovateurs technologiques participeront à la recherche de solutions de sécurité et de sûreté maritimes pour remporter un prix de plus de 3 millions de dollars.

Organisé par ASPIRE, le pilier consacré à la gestion du programme technologique du Conseil de recherche sur les technologies avancées (ATRC), qui constitue le principal organisme de recherche sur les technologies de pointe à Abou Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, le MBZIRC a lieu tous les deux ans. La prochaine édition, baptisée MBZIRC Maritime Grand Challenge, se concentre sur les solutions en temps réel aux défis de sécurité et de sûreté maritimes et cherche à revendiquer sa place parmi les plus grandes et les plus prestigieuses compétitions d'IA et de robotique au monde.

Le Défi est ouvert aux universités internationales, aux instituts de recherche, aux entreprises et aux innovateurs individuels du monde entier. Il impliquera une collaboration hétérogène entre des véhicules aériens sans pilote et des véhicules de surface sans pilote, pour effectuer des tâches complexes de navigation et de manipulation dans un environnement dépourvu de Géolocalisation et Navigation par un Système de Satellites (GNSS). L'appel aux inscriptions est désormais ouvert.

Commentant cette annonce, Son Excellence Faisal Al Bannai, Secrétaire général du Conseil de recherche sur les technologies avancées, a déclaré : "Nous sommes fiers que MBZIRC prenne une dimension mondiale en invitant les meilleurs talents du monde entier à participer. Nous avons posé un défi difficile dans le monde réel qui poussera les participants aux limites de leurs capacités. L'événement représente une excellente opportunité visant à démontrer les travaux de recherche scientifique pionniers qui se déroulent aux Émirats Arabes Unis, et surtout à Abou Dhabi".

Le défi montrera comment les deux entités se concentrent sur des niches technologiques tout en attirant des innovateurs mondiaux pour stimuler les idées, encourager la collaboration et repousser les limites des technologies avancées afin de trouver des solutions systèmes aux défis mondiaux.

"Pour les pays aux façades maritimes étendues, assurer la sécurité maritime nécessite des investissements importants dans des équipements sophistiqués et un personnel hautement qualifié. L'utilisation de systèmes robotisés avancés peut non seulement contribuer à réduire les coûts, mais également à gérer certaines des tâches souvent dangereuses effectuées par les humains. La motivation qui caractérise l'organisation du MBZIRC Maritime Grand Challenge consiste à sortir la technologie du laboratoire et de la tester dans un environnement réel pour voir ce qui est possible", a déclaré le Dr Arthur Morrish, Directeur général d'ASPIRE.

Le Dr Morrish a souligné le double objectif du concours : l'un est de se concentrer sur les problèmes importants en matière d'autonomie de la robotique tout en engageant la communauté mondiale dans un défi robotique difficile. L'autre objectif consiste à trouver une solution à un défi réel auquel le monde est confronté.

Le défi demande à un essaim de véhicules sans pilote d'identifier un navire cible parmi plusieurs navires similaires en eaux libres dans un environnement sans GNSS, et de décharger des éléments spécifiques de la cible sur un véhicule sans pilote dans les plus brefs délais à l'aide de technologies autonomes. Il s'agit d'un nouveau type d'exercice en robotique autonome. "Ce qui est bien avec ce défi, c'est que vous dites aux gens ce que vous voulez, mais vous ne spécifiez pas une approche pour le faire", a ajouté le Dr Morrish.

Il a conclu que ce type de système intelligent aura également une application pratique dans d'autres domaines, d'autant plus qu'il peut effectuer des tâches complexes d'intervention autonome dans un environnement sans GNSS.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site électronique suivant : www.mbzirc.com.

