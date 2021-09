Reply reçoit le statut de Spécialisation Avancée de Microsoft dans six catégories en cinq mois





Reply, avec ses entreprises primées Cluster Reply, Solidsoft Reply, Valorem Reply, WM Reply et Business Elements, a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu le statut de Spécialisation Avancée de Microsoft dans six catégories en cinq mois.

Le statut de Spécialisation Avancée de Microsoft dénote des connaissances approfondies dans un domaine spécifique. Entre février et juin, Reply - déjà partenaire Microsoft Gold en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine, et aussi Fournisseur de services gérés (MSP) Microsoft Azure Expert - a reçu le statut de spécialiste dans les domaines suivants :

Bureau Virtuel Microsoft Windows

Migration de Windows Server et SQL Server vers Microsoft Azure

Kubernetes sur Microsoft Azure

Modernisation des applications Web vers Microsoft Azure

Appel sur Microsoft Teams

Analytique sur Microsoft Azure

En plus des 16 compétences Microsoft Gold détenues par Reply qui démontrent une large capacité technique dans un produit Microsoft, le statut de spécialisation avancée est réservé aux partenaires qui répondent à des critères stricts en matière de succès client et de compétence du personnel.

Les performances du premier semestre s'appuient sur une année 2020 réussie, année durant laquelle Reply s'est vu décerner la "Spécialisation Avancée en Gestion de l'Adoption et du Changement" de Microsoft en reconnaissance de ses connaissances approfondies, de sa vaste expérience et de ses succès avérés dans la conduite du changement organisationnel par le biais de Microsoft 365.

Filippo Rizzante, CTO de Reply, a déclaré : "Nous sommes très heureux de ces reconnaissances qui attestent des compétences techniques et de l'expertise de nos équipes pour mettre en oeuvre avec succès les services et solutions Microsoft. Grâce à notre partenariat avec Microsoft, nous avons obtenu d'excellents résultats et nous sommes fiers de la réussite de nos équipes, confirmée par les sept Spécialisations Avancées obtenues à ce jour. Nous allons continuer à maintenir le rythme au cours des prochains mois pour obtenir de nouvelles spécialisations afin d'aider les clients à devenir des leaders du marché agiles, résilients et innovants avec le soutien des technologies modernes du Cloud."

Les Spécialisations Avancées en un coup d'oeil :

La Spécialisation Avancée "Bureau Virtuel Microsoft Windows" (Microsoft Windows Virtual Desktop) valide l'expertise approfondie de Reply en matière de déploiement et de mise à l'échelle de postes de travail et d'applications virtualisés sur Azure à l'aide de Windows Virtual Desktop ;

La Spécialisation Avancée "Migration de Windows Server et SQL Server vers Microsoft Azure" démontre l'expertise de Reply dans la migration et l'optimisation des charges de travail basées sur Windows Server et SQL Server vers Microsoft Azure ;

La Spécialisation Avancée "Kubernetes sur Microsoft Azure" permet à Reply de se différencier davantage en démontrant ses succès avérés dans le déploiement et la gestion des charges de travail de production dans le Cloud à l'aide de conteneurs et de la gestion des environnements Kubernetes hébergés dans Microsoft Azure ;

La Spécialisation Avancée "Modernisation des Applications Web vers Microsoft Azure" confirme l'expertise et les succès avérés de Reply en matière de migration et de déploiement de charges de travail d'applications Web de production, d'application des pratiques DevOps et de gestion des services applicatifs dans Microsoft Azure ;

La Spécialisation Avancée "Appel sur Microsoft Teams" témoigne d'une connaissance approfondie, d'une vaste expérience et de succès avérés dans le déploiement et la gestion du système téléphonique Microsoft 365 ;

La Spécialisation Avancée "Analytique sur Microsoft Azure" valide l'expertise approfondie de Reply en matière de planification et de déploiement de services analytiques cloud Azure, permettant aux clients d'utiliser toute l'étendue de leurs actifs de données pour aider à construire des solutions analytiques transformatives et sécurisées à l'échelle de l'entreprise.

Reply

Reply [MTA, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux rendus possibles par les nouveaux modèles d'Intelligence Artificielle, de Big Data, de cloud computing, de médias numériques et d'Internet des Objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

