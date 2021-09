Le Wyss Center annonce l'obtention du marquage CE pour son logiciel de visualisation des données cérébrales, Epios Cloud





Le Wyss Center a annoncé aujourd'hui que son logiciel Epios Cloud a obtenu le marquage CE (Conformité Européenne) destiné aux dispositifs médicaux de classe I. Epios Cloud est une application basée sur le Web pour le stockage en ligne, le traitement et l'examen des signaux neuronaux, y compris les données à très long terme enregistrées par une nouvelle génération de dispositifs pour la surveillance du cerveau à distance. Ses fonctionnalités novatrices permettent une navigation simple dans les ensembles de données couvrant plusieurs mois et années, tandis que l'accès via un navigateur Web permet aux cliniciens d'accéder aux données des patients partout et à tout moment.

Offrant la flexibilité de se connecter à des dispositifs d'enregistrement du cerveau ? ou d'autres biosignaux ? sur le Web, Epios Cloud fournit des renseignements sur de multiples sources de données à long terme permettant aux cliniciens de développer des analyses sur mesure pour appuyer les prises de décisions cliniques personnalisées.

Les cliniciens cherchent de plus en plus des options pour la surveillance neuronale des patients ambulatoires sur plusieurs semaines ou mois. Pour l'épilepsie, la surveillance à domicile de l'activité cérébrale dans la vie de tous les jours aidera à caractériser le type et le nombre de crises, à améliorer le diagnostic et la planification préopératoire, et contribuera à établir des plans de traitement personnalisés.

« Nous avons développé Epios Cloud car nous avions besoin d'un logiciel capable de suivre non seulement lorsque les crises se produisent mais aussi les biosignaux liés aux évènements épileptiques. Epios Cloud nous permet de synchroniser les données neuronales avec la fréquence cardiaque ou les informations sur les mouvements au fil des mois ou des années. Il nous donne un aperçu de ce qu'il se passe réellement dans le cerveau dans la vie de tous les jours. À l'avenir, des flux de données additionnels pourraient aisément être intégrés dans la plateforme pour prendre en charge d'autres applications cliniques. Surtout, le stockage de données centralisé permettra un changement fondamental dans l'analyse automatisée des données neuronales, permettant aux algorithmes d'intelligence artificielle d'apprendre d'un lac de données mondial en croissance permanente, dont le développement est déjà en cours », a déclaré Aleksander Sobolewski, PhD, neuroscientifique au Wyss Center.

Alors que le logiciel actuel d'électroencéphalogrammes (EEG) est principalement optimisé pour l'examen des enregistrements neuronaux qui durent plusieurs minutes à plusieurs heures, Epios Cloud est prêt pour la transition vers des enregistrements à plus long terme, durant plusieurs semaines à plusieurs mois. Les cliniciens peuvent également annoter les données avec des événements de la vie réelle et développer des analyses innovantes pour présenter automatiquement des régions intéressantes afin de compléter le dépistage visuel.

George Kouvas, MBA, directeur de la technologie au Wyss Center, a expliqué : « Epios Cloud va révéler de nouvelles connaissances au sujet de l'épilepsie chez des patients individuels ? ouvrant la voie à des thérapies personnalisées. Maintenant qu'Epios Cloud bénéficie du marquage CE, nous sommes impatients de connecter cette solution à davantage de modalités d'enregistrement du cerveau et de mettre cette plateforme innovante de surveillance du cerveau à long terme à disposition dans le cadre de davantage de milieux cliniques ou ambulatoires à travers l'Europe et au-delà. Epios Cloud peut potentiellement être aussi utilisé pour la réadaptation après un AVC, ainsi que pour la neuromodulation des circuits cérébraux pour les applications de santé mentale. »

Epios Cloud est un logiciel d'instruments médicaux de classe de sécurité A selon la norme IEC 62304 et bénéfice d'un marquage CE de classe I selon la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE. Epios Cloud est destiné à afficher et examiner les enregistrements d'électroencéphalogrammes (EEG) effectués par des appareils EEG utilisant des électrodes sur et sous le cuir chevelu, la fréquence cardiaque et des mesures d'accéléromètre. Le dispositif est destiné à être utilisé par des praticiens médicaux qualifiés. Le marquage CE indique qu'un produit a été évalué et considéré comme répondant aux exigences de protection de la sécurité, de la santé et de l'environnement de l'Union européenne.

À propos du Wyss Center for Bio and Neuroengineering, à Genève, en Suisse

Le Wyss Center est un organisme de recherche et développement sans but lucratif, indépendant, qui fait progresser notre compréhension du cerveau en vue de développer des thérapies et d'améliorer la vie des individus.

Le personnel du Wyss Center, conjointement avec les collaborateurs universitaires, cliniques et industriels du Centre, recherche des innovations et de nouvelles approches en matière de neurobiologie, de neuroimagerie et de neurotechnologie.

Les avancées du Wyss Center révèlent des renseignements uniques sur les mécanismes sous-jacents à la dynamique du cerveau et le traitement de maladies pour accélérer le développement de dispositifs et de thérapies pour des besoins médicaux non satisfaits.

Le Wyss Center a été créé grâce à une généreuse donation d'un entrepreneur et philanthrope suisse, Hansjörg Wyss, en 2014. Des ressources supplémentaires d'organismes de financement et d'autres sources aident le Wyss Center à accélérer sa mission.

www.wysscenter.ch/

