Lumenis et Baring Private Equity Asia vont accélérer leurs investissements dans les secteurs de l'esthétique et de la vision suite à la vente stratégique de Lumenis Surgical pour 1,07 milliard de dollars





- D'importants investissements dans la R&D, dans de nouvelles activités, pour la dynamisation des ventes mondiales et pour les employés

- Une « étape passionnante vers un avenir brillant » pour une entreprise leader dans deux domaines du marché

YOKNEAM, Israël et HONG KONG, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Lumenis , un leader mondial des dispositifs médicaux à base d'énergie pour les interventions esthétiques et ophtalmologiques peu invasives, a annoncé aujourd'hui la finalisation de la vente de son activité chirurgicale à Boston Scientific Corporation, un fabricant mondial de dispositifs médicaux de premier plan, dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,07 milliard de dollars .

Lumenis va recentrer et accélérer les investissements prévus pour soutenir le développement de ses activités en forte croissance dans les domaines de l'esthétique et de la vision, en mettant l'accent sur la R&D, les canaux de vente, de marketing internationaux et les activités de développement commercial.

« Après la vente stratégique de Lumenis Surgical, nous avons maintenant pour mission de faire progresser Lumenis sur les marchés de l'esthétique et de la vision en investissant fortement dans les technologies de référence de Lumenis, dans l'innovation et les employés », a déclaré Yan Jiao, directeur général de BPEA. « BPEA se projette non seulement dans l'expansion des capacités existantes de Lumenis, mais aussi dans la poursuite de nouvelles opportunités de croissance stratégique. »

« La conclusion de cette transaction et le transfert de l'activité de Surgical à Boston Scientific, y compris son solide portefeuille de produits, son équipe internationale et le centre d'excellence israélien en matière de laser chirurgical, représentent une étape majeure et témoignent du travail exceptionnel de l'équipe Lumenis Surgical. Ce jour marque une étape passionnante vers un avenir brillant pour tout le monde, ici à Lumenis », a commenté Tzipi Ozer-Armon, PDG de Lumenis.

« Nous avons développé et introduit de multiples solutions technologiques révolutionnaires pour l'esthétique et la vision qui ont redéfini notre industrie et ouvert des segments de marché entièrement nouveaux. Nous comptons maintenant nous appuyer sur ce succès en accélérant l'expansion de nos activités dans les domaines de l'esthétique et de la vision

. Nous allons également investir et développer nos équipes internationales exceptionnelles, qui ont fait de l'innovation et du leadership sur le marché les traits caractéristiques de notre entreprise. »

Mme. Ozer-Armon a également ajouté : « Lumenis reste plus que jamais attaché au niveau de qualité, de service et d'excellence que nos clients, partenaires et patients des activités en matière d'esthétique et de vision sont en droit d'attendre. Dans les mois et les années à venir, nous prévoyons d'augmenter de manière significative nos investissements dans ces domaines et de développer notre portefeuille de solutions de référence par l'introduction de nouveaux produits, services et capacités numériques innovants. »

Avec un héritage de plus de 50 ans dans les domaines de l'esthétique et de la vision, Lumenis est un leader incontesté du secteur. Lumenis, aujourd'hui plus que jamais, dispose d'un vaste portefeuille de produits qui offrent des solutions exceptionnelles pour répondre aux multiples besoins évolutifs des médecins et des patients.

À propos de Lumenis

Lumenis est un concepteur et fabricant international de premier plan de dispositifs médicaux à base d'énergie pour des interventions esthétiques et visuelles peu invasives. Considéré comme un expert de renommée internationale dans le développement et la commercialisation de technologies innovantes basées sur l'énergie, notamment la lumière pulsée intense, Lumenis a introduit des produits révolutionnaires, redéfini les traitements médicaux et établi de nombreux standards technologiques et cliniques depuis près de 50 ans. Lumenis a créé des solutions pour des conditions auparavant impossibles à traiter, et a conçu des technologies avancées qui ont révolutionné les méthodes de traitement existantes.

