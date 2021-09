Cintas Corporation annonce ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2022





Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) a publié aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de son exercice 2022 clos au 31 août 2021. Le chiffre d'affaires pour le premier trimestre de l'exercice 2022 s'élève à 1,90 milliard de dollars, contre 1,75 milliard de dollars pour le premier trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 8,6%. Le taux de croissance organique du chiffre d'affaires pour le premier trimestre de l'exercice 2022, qui tient en compte les impacts des acquisitions, des cessions et des variations des taux de change, est également de 8,6%. Le bénéfice par action (BPA) dilué est de 3,11 dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2022, soit une augmentation de 11,9% par rapport au BPA dilué au premier trimestre de l'exercice précédent.

Le marge brute pour le premier trimestre de l'exercice 2022 s'élève à 902,8 millions de dollars, contre 826,2 millions de dollars au premier trimestre de l'exercice précédent. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté de 30 points de base, atteignant 47,6% au premier trimestre de l'exercice 2022, contre 47,3% au premier trimestre de l'exercice 2021.

Le résultat d'exploitation pour le premier trimestre de l'exercice 2022 s'élève à 394,1 millions de dollars, en hausse de 12,7% par rapport au résultat d'exploitation du premier trimestre de l'exercice précédent (349,7 millions de dollars). Le résultat d'exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté de 80 points de base, atteignant 20,8% au premier trimestre de l'exercice 2022, contre 20,0% au premier trimestre de l'exercice 2021.

Le bénéfice net s'élève à 331,2 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2022, soit une hausse de 10,4% par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent (300,0 millions de dollars). Le BPA dilué du premier trimestre de l'exercice 2022 s'élève à 3,11 dollars, soit une hausse de 11,9% par rapport au BPA dilué du premier trimestre de l'exercice précédent (2,78 dollars).

Au 15 septembre 2021, Cintas avait versé aux actionnaires 98,8 millions de dollars en dividendes trimestriels au total. Le montant versé par action ordinaire de 0,95 dollar représente une augmentation de 26,7% par rapport au précédent dividende trimestriel de la Société.

Todd M. Schneider, président et chef de la direction de Cintas, déclare: "Nous sommes satisfaits de ce début d'exercice 2022. Je suis fier des accomplissements de nos employés-partenaires. Ils continuent de naviguer dans un environnement trouble en se concentrant sur la fourniture des produits et services nécessaires pour aider nos clients à se préparer pour une nouvelle journée de travail (Ready for the Workday®). Je me réjouis à l'idée d'une nouvelle année couronnée de succès."

Et M. Schneider de conclure: "Nous revoyons à la hausse nos prévisions financières pour l'exercice 2022. Nous faisons passer les attentes de chiffre d'affaires annuel d'une fourchette de 7,53 milliards de dollars à 7,63 milliards de dollars à une fourchette de 7,58 milliards de dollars à 7,67 milliards de dollars, et le BPA dilué d'une fourchette de 10,35 dollars à 10,75 dollars à une fourchette de 10,60 dollars à 10,90 dollars. Veuillez noter les éléments suivants à propos de nos perspectives:

Notre taux d'imposition effectif pour l'exercice 2022 devrait se situer aux alentours de 19,5%, contre un taux de 13,7% pour l'exercice 2021. Ce taux d'imposition effectif plus élevé a un impact négatif d'environ 0,77 dollar sur les prévisions du BPA dilué de l'exercice 2022, et d'environ 760 points de base sur la croissance du BPA dilué;

Les prévisions n'incluent pas l'impact de futurs rachats d'actions ni d'éventuelle réforme fiscale; et

Les perspectives anticipent une reprise économique inégale en raison de la montée du variant delta de la COVID-19. Toutefois, les perspectives ne prévoient pas d'importantes perturbations liées à la pandémie de COVID-19, comme des mesures de confinement ou autres restrictions."

Cintas

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Readytm) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui contribuent à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. En proposant des uniformes, tapis, serpillières, fournitures hygiéniques, produits de premiers secours et de sécurité, extincteurs et essais de résistance au feu, ainsi que des formations de sécurité, Cintas aide ses clients à se préparer pour une nouvelle journée de travail (Ready for the Workday®). La société a également créé le programme Propreté totaletm, le premier service de ce type à offrir la livraison planifiée de fournitures de nettoyage essentielles, un service de blanchisserie hygiénique, ainsi que des produits et services de désinfection et d'assainissement. Cintas, dont le siège social est situé à Cincinnati, est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor's 500 et Nasdaq-100.

Cintas organisera une webdiffusion en direct pour passer en revue les résultats du premier trimestre de son exercice 2022 aujourd'hui à 10h00, heure de l'Est. La webdiffusion sera disponible publiquement sur le site de Cintas à l'adresse www.Cintas.com. Une rediffusion sera disponible environ deux heures après la fin de la conférence en direct et restera disponible pendant deux semaines.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

La loi de réforme américaine de 1995 sur les litiges relatifs aux valeurs mobilières privées (Private Securities Litigation Reform Act) comporte une règle refuge en cas de contentieux civil relatif aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que "estime", "anticipe", "prédit", "projette", "planifie", "s'attend à", "a l'intention de", "vise", "prévoit", "croit", "cherche à", "pourrait, "devrait", "peut", "fera", ou leur version négative, ainsi que de mots, termes et expressions semblables, ou par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Les énoncés de ce type se fondent sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valides qu'à la date de leur formulation. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive à un quelconque énoncé prospectif. Nous ne saurions garantir la réalisation d'un quelconque énoncé prospectif. Ces énoncés comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes, d'hypothèses potentiellement erronées et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Les facteurs susceptibles de provoquer un tel écart incluent, sans toutefois s'y limiter, la possibilité de coûts d'exploitation supérieurs aux prévisions, notamment les coûts de l'énergie et des carburants; la baisse des volumes de vente; la perte de clients en raison des tendances à l'externalisation; e rendement et les coûts d'intégration des acquisitions; les variations des coûts de matériel et de main-d'oeuvre, notamment l'augmentation des coûts médicaux; les coûts et l'impact potentiel des activités syndicales; le non-respect des réglementations gouvernementales en matière de discrimination à l'embauche, de rémunération et d'avantages sociaux des employés, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité des employés; l'incidence sur l'exploitation des variations des taux de change, des droits de douane et d'autres risques politiques, économiques et réglementaires; les incertitudes concernant les dépenses et responsabilités existantes ou récemment découvertes et liées à la conformité environnementale et aux mesures d'assainissement; le coût, les résultats et l'évaluation continue des contrôles internes pour l'établissement des rapports financiers; l'incidence de nouvelles prises de position comptables; les perturbations causées par l'impossibilité d'accéder aux données des systèmes informatiques, y compris les risques liés à la cybersécurité; l'ouverture ou l'issue d'un contentieux, d'une enquête ou de toute autre procédure; des coûts présumés plus élevés pour l'approvisionnement ou la distribution des produits; la perturbation des opérations suite à des événements catastrophiques ou exceptionnels, y compris les pandémies virales comme celle de la COVID-19; e montant et le calendrier des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant; les modifications apportées aux lois fédérales et nationales en matière fiscale et au droit du travail; et les réactions de la concurrence concernant les prix et les services. Cintas ne s'engage nullement à publier des révisions de ces énoncés prospectifs ou à les actualiser, que ce soit suite à de nouvelles informations ou afin de refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date de formulation de ces énoncés. Une liste et une description plus exhaustives de ces risques et incertitudes et d'autres questions se trouvent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 mai 2021 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent communiqué ne sont pas les seuls auxquels nous sommes exposés. D'autres risques et incertitudes dont nous n'avons pas connaissance à ce jour, ou que nous ne considérons pas comme menaçants à l'heure actuelle, pourraient également nuire à nos activités.

Cintas Corporation États consolidés condensés des recettes (non vérifiés) (en milliers, sauf pour les données par action) Trimestre clos au 31 août

2021 31 août

2020 Variation en

pourcentage Recettes: Location d'uniformes et services de gestion d'installations $ 1 508 176 $ 1 394 411 8,2 % Autres 388 774 352 164 10,4 % Total des recettes 1 896 950 1 746 575 8,6 % Frais et dépenses: Frais de location d'uniformes et de services de gestion d'installations 779 301 715 412 8,9 % Autres frais 214 893 204 962 4,8 % Frais de vente et d'administration 508 655 476 495 6,7 % Résultat d'exploitation 394 101 349 706 12,7 % Revenus d'intérêts (56 ) (64 ) (12,5 )% Frais d'intérêts 21 854 24 550 (11,0 )% Bénéfice avant impôts 372 303 325 220 14,5 % Impôts sur le revenu 41 124 25 215 63,1 % Revenus nets $ 331 179 $ 300 005 10,4 % Bénéfice de base par action $ 3,19 $ 2,86 11,5 % Bénéfice dilué par action $ 3,11 $ 2,78 11,9 % Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation 103 295 104 110 Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation 105 944 107 129

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION Résultats de marge brute et de marge bénéficiaire nette Trimestre clos au 31 août

2021 31 août

2020 Marge brute sur la location d'uniformes et les services de gestion d'installations 48,3 % 48,7 % Marge brute sur les autres activités 44,7 % 41,8 % Marge brute totale 47,6 % 47,3 % Marge bénéficiaire nette 17,5 % 17,2 %

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et divulgation conformément au Règlement G

Le présent communiqué de presse contient une mesure financière non PCGR au sens du Règlement G promulgué par la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières (SEC). Pour compléter ses états financiers consolidés condensés, présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis, la Société fournit la mesure financière supplémentaire non conforme aux PCGR du flux de trésorerie. La Société estime que cette mesure financière non PCGR permet de mieux comprendre son rendement antérieur ainsi que ses perspectives de rendement futur. Un rapprochement des écarts entre cette mesure financière non PCGR et la mesure financière la plus directement comparable calculée conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux insérés dans le narratif du communiqué de presse ou ci-dessous.

Calcul du flux de trésorerie disponible Trimestre clos au 31 août

2021 31 août

2020 Encaisse nette générée par les activités $ 262 141 $ 312 292 Dépenses en capital (48 748 ) (30 876 ) Flux de trésorerie disponible $ 213 393 $ 281 416

La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de la Société. La direction est d'avis que le flux de trésorerie disponible est utile pour les investisseurs car il associe le flux de trésorerie d'exploitation de la Société au capital utilisé pour assurer la continuité, l'amélioration et le développement de ses activités commerciales.

DONNÉES SECTORIELLES SUPPLÉMENTAIRES Location d'uniformes

et services de

gestion d'installations Services de

premiers soins

et de sécurité Toutes les

autres activités Entreprise Total Pour le trimestre clos au 31 août 2021 Recettes $ 1 508 176 $ 199 116 $ 189 658 $ ? $ 1 896 950 Marge brute $ 728 875 $ 89 275 $ 84 606 $ ? $ 902 756 Frais de vente et d'administration $ 399 493 $ 63 547 $ 45 615 $ ? $ 508 655 Revenus d'intérêts $ ? $ ? $ ? $ (56 ) $ (56 ) Frais d'intérêts $ ? $ ? $ ? $ 21,854 $ 21,854 Bénéfice (perte) avant impôts $ 329 382 $ 25 728 $ 38 991 $ (21 798 ) $ 372 303 Pour le trimestre clos au 31 août 2020 Recettes $ 1 394 411 $ 204 481 $ 147 683 $ ? $ 1 746 575 Marge brute $ 678 999 $ 82 104 $ 65 098 $ ? $ 826 201 Frais de vente et d'administration $ 363 971 $ 63 577 $ 48 947 $ ? $ 476 495 Revenus d'intérêts $ ? $ ? $ ? $ (64 ) $ (64 ) Frais d'intérêts $ ? $ ? $ ? $ 24 550 $ 24 550 Bénéfice (perte) avant impôts $ 315 028 $ 18 527 $ 16 151 $ (24 486 ) $ 325 220

Cintas Corporation Bilans consolidés condensés (en milliers, sauf pour les données par action) 31 août

2021 31 mai

2021 (non vérifiés) ACTIFS Actifs courants: Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 79 749 $ 493 640 Comptes débiteurs nets 927 360 901 710 Stocks nets 463 692 481 797 Uniformes et autres articles de location en service 846 656 810 104 Impôts exigibles 11 249 22 282 Charges prépayées et autres actifs courants 148 960 133 776 Total des actifs courants 2 477 666 2 843 309 Immobilisations nettes 1 301 233 1 318 438 Investissements 295 268 274 616 Écarts d'acquisition 2 924 993 2 913 069 Contrats de service, montants nets 403 982 408 445 Actifs liés au droit d'utilisation de contrat de location simple, montants nets 159 289 168 532 Autres actifs nets 295 319 310 414 $ 7 857 750 $ 8 236 823 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passifs courants: Comptes fournisseurs $ 202 968 $ 230 786 Rémunération à payer et obligations connexes 155 212 241 469 Charges à payer 592 384 518 910 Passifs courants de location simple 43 308 43 850 Dette exigible à moins d'un an 1 275 167 899 070 Total des passifs courants 2 269 039 1 934 085 Passifs à long terme: Dette exigible à plus d'un an 1 343 222 1 642 833 Impôts différés 395 599 386 647 Passifs de location simple 122 291 130 774 Charges à payer 418 396 454 637 Total des passifs à long terme 2 279 508 2 614 891 Capitaux propres: Actions privilégiées, sans valeur nominale: ? ? 100 000 actions autorisées, aucune en circulation Actions ordinaires, sans valeur nominale, et capital versé: 1 625 594 1 516 202 425 000 000 actions autorisées Exercice 2022: 190 127 513 actions émises et 103 329 218 en circulation Exercice 2021: 189 071 185 actions émises et 104 061 391 en circulation Bénéfices non répartis 8 109 368 7 877 015 Actions de trésorerie: (6 395 493 ) (5 736 258 ) Exercice 2022: 86 798 295 actions Exercice 2021: 85 009 794 actions Cumul des autres éléments du bénéfice (de la perte) étendu(e) (30 266 ) 30 888 Total des capitaux propres 3 309 203 3 687 847 $ 7 857 750 $ 8 236 823

Cintas Corporation États consolidés condensés des flux de trésorerie (non vérifiés) (en milliers) Trimestre clos au 31 août

2021 31 août

2020 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation: Revenus nets $ 331 179 $ 300 005 Ajustements pour rapprocher les revenus nets de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation: Amortissement 60 955 60 574 Amortissement des actifs incorporels et coûts contractuels capitalisés 36 994 35 605 Rémunération en actions 36 496 29 055 Gain net sur la vente d'actifs opérationnels (12 178 ) ? Impôts différés 22 887 (8 716 ) Variation des actifs et des passifs courants, nette des acquisitions d'entreprises: Comptes débiteurs, nets (27 742 ) 7 118 Stocks nets 14 986 (77 944 ) Uniformes et autres articles de location en service (39 274 ) 16 552 Charges prépayées, autres actifs courants et coûts contractuels capitalisés (36 724 ) (42 277 ) Comptes fournisseurs (26 272 ) 20 358 Rémunération à payer et obligations connexes (85 834 ) (10 067 ) Charges à payer et autres (24 342 ) (14 297 ) Impôts exigibles 11 010 (3 674 ) Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 262 141 312 292 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement: Dépenses en capital (48 748 ) (30 876 ) Achats d'investissements (8 738 ) (4 940 ) Produit de la vente d'actifs d'exploitation 15 070 ? Acquisitions d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise (35 725 ) (1 984 ) Autres, montants nets (6 180 ) (2 142 ) Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement (84 321 ) (39 942 ) Flux de trésorerie provenant des activités de financement: Paiements de billets de trésorerie, montants nets 326 000 ? Remboursement de la dette (250 000 ) ? Produit tiré de l'exercice des rémunérations à base d'actions 72 896 72 123 Dividendes payés (79 135 ) ? Rachat d'actions ordinaires (659 235 ) (69 011 ) Autres, montants nets (610 ) (869 ) Trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités de financement (590 084 ) 2 243 Impact des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (1 627 ) 1 547 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (413 891 ) 276 140 Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 493 640 145 402 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période $ 79 749 $ 421 542

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

