Le nouveau plan Qianhai « renforce l'intégration économique régionale »





SHENZHEN, Chine, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Le nouveau plan de développement de la zone de coopération des industries de services modernes de Qianhai Shenzhen-Hong Kong à Shenzhen est un puissant moteur de l'intégration économique régionale de la Grande Baie (GBA) Guangdong-Hong Kong-Macao, qui renforcera à son tour la compétitivité de la Chine sur le marché mondial, a commenté Cao Jinli, directeur de l'Institut de recherche sur Taiwan, Hong Kong et Macao de l'Académie chinoise du commerce international et de la coopération économique, lors d'une interview le 9 septembre.

Le plan stipule que d'ici 2035, la zone de coopération de Qianhai disposera d'un environnement commercial de classe mondiale et renforcera ses liens coordonnés avec Hong Kong et Macao, en perfectionnant la synergie industrielle, l'interconnexion des marchés et le soutien à l'innovation pour Hong Kong et Macao.

M. Cao a déclaré que la circulation libre et commode de toutes sortes de facteurs de production est la clé de l'intégration économique régionale.

« La signature de l'Acord de rapprochement économique (CEPA) entre la Chine continentale et Hong Kong a apporté un soutien important au développement économique des deux régions, en particulier pour Hong Kong, puisque toutes les marchandises originaires de Hong Kong et importées sur le continent bénéficient d'un traitement tarifaire nul. »

« Le nouveau plan devrait permettre d'ouvrir davantage Qianhai à Hong Kong et de soutenir davantage le développement de Hong Kong. Des percées majeures peuvent se produire dans le flux de facteurs tels que le personnel, le capital, la technologie et l'information entre Hong Kong, Qianhai et le continent, ce qui est crucial pour l'amélioration totale des facteurs », a-t-elle déclaré.

Selon Mme Cao, la principale motivation de Hong Kong pour signer le CEPA et d'autres accords de libre-échange était de résoudre le problème de l'insuffisance de la dynamique de croissance économique, qui était en grande partie due à une faible productivité totale des facteurs.

La productivité totale des facteurs, facteur important dans l'analyse des sources de croissance économique, désigne l'efficacité de production supplémentaire obtenue dans les conditions établies des différents niveaux de facteurs de production.

« Dans une large mesure, la technologie et les systèmes correspondants déterminent la productivité totale des facteurs. Le plan Qianhai mentionne l'accélération de la réforme et de l'innovation des systèmes et des mécanismes de développement scientifique et technologique. Les autorités centrales ont clairement mis en avant leur objectif de faire de l'ACB un centre international de science et d'innovation. Qianhai, à Shenzhen, dispose d'une base profonde de capacité d'innovation technologique et l'approfondissement de la réforme et la poursuite de l'ouverture permettront d'introduire des talents et des technologies avancées et d'offrir un espace de développement plus important à Hong Kong, de manière à réaliser un résultat gagnant-gagnant », a déclaré M. Cao.

