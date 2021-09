FourKites lance la première plateforme de renseignements sur les commandes du secteur, et étend la visibilité en temps réel à l'ensemble du cycle de vie des commandes





FourKites®, le principale plateforme de visibilité de la chaîne d'approvisionnement en temps réel à l'échelle mondiale, a lancé aujourd'hui l'Order Intelligence Hub (plateforme de renseignements sur les commandes), qui fournit un nouvel aperçu à un écran unique sur l'ensemble du cycle de vie de chaque commande. En intégrant les données de commandes, les informations de chargement pour tous les modes de transport, les expéditions au dépôt, la visibilité des stocks et d'autre systèmes tiers critiques, tels que les systèmes de gestion des entrepôts et systèmes de gestion des commandes, les expéditeurs et leurs partenaires de chaîne d'approvisionnement bénéficient désormais d'un nouvel outil puissant pour supprimer les inefficacités , gérer les situations exceptionnelles, réduire les dépenses et accroître la satisfaction des clients à chaque étape du parcours d'une commande. Dans le but d'éliminer les cloisonnements entre les systèmes, cette solution a été développée en étroite collaboration avec plusieurs clients majeurs du secteur des produits de consommation emballés, et basée sur les données de certaines des plus grandes entreprises de la Consumer Brand Association, qui défend plus de 1 700 marques leaders du secteur des produits de consommation emballés.

Dans le cadre du Groupe de travail sur les performances et l'état de santé de la chaîne d'approvisionnement récemment annoncée, dont la mission consiste à accroître la visibilité et à éliminer les pressions sur la chaîne d'approvisionnement dans le secteur des produits de consommation emballés, FourKites a travaillé en étroite collaboration avec Consumer Brands et 15 de ses membres afin d'identifier les points de douleur communs et de créer une solution permettant de résoudre ces défis en éliminant les cloisonnements entre les équipes et les systèmes, ainsi qu'en tirant parti de l'échelle du réseau de FourKites pour fournir une visibilité sans précédent sur l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement des produits de consommation emballés. Grâce à des tableaux de bord partagés, les membres participants bénéficient d'un aperçu en temps réel des installations, des voies et des échangeurs qui engendrent le plus grand nombre d'inefficacités pour les entreprises de produits de consommation emballés. L'Order Intelligence Hub permet aux utilisateurs d'examiner les impacts des goulots d'étranglement au niveau des postes individuels, et peuvent ensuite collaborer avec les différentes équipes pour résoudre ces inefficacités.

« La collaboration est essentielle pour bâtir des chaînes d'approvisionnement modernes et résilientes », a déclaré Tom Madrecki, vice-président de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique chez Consumer Brands. « Le Groupe de travail sur les performances et l'état de santé de la chaîne d'approvisionnement ? en partenariat avec FourKites ? améliore la visibilité, l'agilité et le partage de données de notre chaîne d'approvisionnement, ce qui permet au secteur des produits de consommation emballés de mieux gérer les défis futurs et d'assurer la livraison fiable des produits essentiels. »

En éliminant les cloisonnements et en intégrant des systèmes disparates, l'Order Intelligence Hub de FourKites favorise la collaboration et le partage de renseignements tout au long du cycle de vie de chaque commande. Les équipes peuvent gérer nettement plus efficacement les exceptions, en identifiant les problématiques et leurs causes profondes en temps réel, n'importe où. Des tableaux de bord personnalisés et personnalisables fournissent à tous les groupes de parties prenantes ? de la planification de l'offre au service clients, en passant par la gestion des installations ? les données et les indicateurs qui comptent le plus pour eux. L'intégralité de la communauté bénéficie par ailleurs de l'ensemble de données du réseau leader du marché de FourKites, collecté grâce à son travail aux côtés d'un plus grand nombre de marques leaders mondiales que tout autre fournisseur de visibilité, incluant 18 des 20 plus grandes marques de produits alimentaires et boissons et neuf des 10 plus grandes entreprises de produits de consommation emballés.

« L'Order Intelligence Hub représente une étape majeure à l'heure où nous réalisons notre vision qui est de connecter les univers physique et numérique des entrepôts, des magasins et des transports à des données du monde réel et à l'apprentissage machine », a déclaré Mathew Elenjickal, fondateur et PDG de FourKites. « Le fait de collaborer en matière de développement de produits avec nos clients et d'autres leaders du secteur, tels que Consumer Brands, nous permet de fournir au marché certaines des solutions les plus innovantes répondant aux points de douleur les plus critiques du secteur. »

Grâce à la solution Order Intelligence Hub, FourKites capitalise sur sa longue histoire d'innovations premières dans l'industrie, parmi lesquelles le suivi multimodal des bons commande, qui fournit des informations sur l'expédition au niveau de chaque poste en utilisant le numéro de bon de commande, et Dynamic Yard, qui permet aux entreprises de gérer de manière proactive toutes leurs installations à partir de données et d'analyses de fret au niveau des dépôts en temps réel. FourKites et ses plus grands clients, qui expédient certaines des plus grandes marques mondiales vers des sites du monde entier, ont intégré des systèmes autrefois cloisonnés à travers le service clients, la planification des transports, la planification de l'offre et de la demande et la gestion des entrepôts, afin de favoriser la communication et le partage de renseignements entre les parties prenantes internes tout au long du cycle de vie de chaque commande.

À propos de FourKites

FourKites® est l'une des principales plateformes de visibilité de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale, et son champ dépasse celui du simple transport puisqu'il s'applique également aux dépôts, entrepôts, magasins et autres. En suivant quotidiennement plus de 2 millions d'expéditions par voie routière, ferroviaire, maritime, aérienne et postale, et en couvrant 176 pays, FourKites combine des données en temps réel et un puissant apprentissage automatique pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d'approvisionnement de bout en bout. Plus de 620 marques parmi les plus reconnues au monde, dont 9 des 10 principales entreprises de produits de consommation emballés et 18 des 20 principales entreprises de produits alimentaires et de boissons, font confiance à FourKites pour transformer leurs activités et créer des chaînes d'approvisionnement plus agiles, efficaces et durables. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site https://www.fourkites.com/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 septembre 2021 à 21:45 et diffusé par :