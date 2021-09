Microsoft et At-Bay s'associent pour offrir une couverture de cyber-assurance axée sur les données





Les clients gérant les cyber-risques avec les contrôles de sécurité intégrés de Microsoft 365 peuvent bénéficier d'économies sur les polices d'assurance cybernétique d'At-Bay

REDMOND, Washington, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Mercredi, Microsoft Corp. annonce un nouvel engagement pluriannuel pour aider le secteur de l'assurance à créer des produits de cyber-assurance supérieurs et axés sur les données, soutenus par les solutions de sécurité de Microsoft. La gestion des risques est un objectif commercial essentiel pour toutes les entreprises. Pourtant, même avec l'adoption des meilleures technologies et pratiques en matière de cybersécurité, les entreprises peuvent être confrontées à un risque résiduel en raison d'une gestion incohérente des applications et autres plateformes de productivité exploitées par un nombre croissant de menaces. Pour combler cette lacune, les fournisseurs d'assurance ont commencé à proposer des polices permettant d'atténuer l'impact des violations de données et des attaques par ransomware.

Ce nouveau domaine du secteur de l'assurance connaît une croissance rapide. Toutefois, l'incertitude est courante, car les assureurs s'efforcent d'acquérir et d'utiliser les données dynamiques en temps réel nécessaires pour atténuer les cyber-risques, tandis que les menaces croissantes comme les ransomwares rendent la situation plus urgente.

Compte tenu de la large adoption des solutions Microsoft dans les entreprises de toutes tailles, Microsoft collabore avec les assureurs pour répondre aux besoins de leurs clients en matière de cybersécurité et réduire leur propre risque de perte, grâce à une meilleure visibilité des données et à des contrôles standardisés. Les assureurs, les agents, les réassureurs et les courtiers sont tenus de comprendre et d'évaluer les menaces de cybersécurité pour chacun de leurs assurés.

Face à cette complexité, les assureurs recherchent une visibilité accrue de l'environnement de sécurité et de l'hygiène de chaque entreprise afin de mieux souscrire de nouvelles polices. Pour remédier à cette situation, Microsoft s'associe à des partenaires d'assurance clés pour proposer des produits de cyber-assurance innovants axés sur les données, permettant aux clients de partager en toute sécurité des informations sur la posture de sécurité via des plateformes telles que Microsoft 365 et les solutions de sécurité Microsoft. Toutes les données et tous les détails concernant l'environnement technologique d'une entreprise couverte seront entièrement détenus et contrôlés par le client, mais ce dernier pourra choisir de les partager en toute sécurité avec les fournisseurs afin de bénéficier d'avantages tels qu'une meilleure couverture et des primes plus compétitives. Ce modèle récompense les clients par des économies réelles lorsqu'ils adoptent de meilleures pratiques en matière de cybersécurité et donne aux assureurs les informations dont ils ont besoin pour protéger de manière proactive leurs clients contre les violations.

Partenariat avec At-Bay

Microsoft a annoncé aujourd'hui un partenariat dans le cadre de cette initiative avec une société de cyber-assurance révolutionnaire, At-Bay. Grâce à son approche moderne de la gestion des risques, At-Bay évalue le cyber-risque de chaque entreprise qu'elle assure et fournit des informations concrètes sur la manière dont les clients peuvent améliorer leur sécurité. L'incitation à la mise en oeuvre de contrôles de sécurité par l'amélioration des conditions de police et de la tarification a renforcé la sécurité globale des entreprises du portefeuille d'At-Bay. Selon At-Bay, ses assurés sont sept fois moins susceptibles de subir un incident de ransomware que la moyenne du secteur.

À partir du 1er octobre, les entreprises des États-Unis qui utilisent Microsoft 365 peuvent bénéficier d'économies sur les primes de leur police d'assurance cybernétique At-Bay si elles mettent en oeuvre des contrôles et des solutions de sécurité spécifiques, notamment l'authentification multifactorielle et Microsoft Defender pour Office 365. Microsoft travaille également activement avec At-Bay pour identifier d'autres moyens d'améliorer l'exposition aux risques numériques de ses clients et de traiter les vulnérabilités de manière proactive. Cette offre sera disponible auprès de la communauté de courtiers d'At-Bay et disponible pour les clients utilisant n'importe quelle version de Microsoft 365.

Les entreprises intéressées peuvent contacter leur agent d'assurance pour commencer. En plus de ces contrôles de sécurité, le niveau d'économies dépend de l'historique des pertes et du profil de risque individuel de chaque entreprise.

« Une police d'assurance est un outil efficace pour articuler l'impact des choix de cybersécurité sur le risque financier d'une entreprise. En offrant une meilleure tarification aux entreprises qui mettent en place des contrôles plus stricts, nous les aidons à comprendre ce qui compte en matière de sécurité et la meilleure façon de réduire les risques », a déclaré Rotem Iram, cofondateur et PDG d'At-Bay. « Travailler avec Microsoft nous permet de sensibiliser les clients aux puissants contrôles de sécurité qui existent dans Microsoft 365 et de les récompenser pour l'adoption de ces contrôles. »

« Pour que la cyber-assurance joue un rôle significatif dans la gestion globale des risques, les acheteurs et les vendeurs doivent bénéficier de données et d'une visibilité claire sur ce qui est couvert et sur les facteurs minimisant ou multipliant l'exposition aux risques », a ajouté Ann Johnson, vice-présidente du développement commercial de la sécurité, de la conformité et de l'identité (SCI) de Microsoft. « Le partenariat de Microsoft avec At-Bay apporte une clarté importante et une aide à la prise de décision sur le marché, alors que les organisations du monde entier cherchent un moyen complet de donner à leurs effectifs hybrides une visibilité et un contrôle plus forts et centralisés sur les applications en nuage, ce qui renforce la sécurité et la productivité. »

Pour en savoir plus sur le partenariat entre Microsoft et At-Bay, rejoignez la InsureTech Connect (ITC) conférence InsureTech Connect (ITC), du 4 au 6 octobre à Las Vegas, pour une présentation intitulée « Better Together : Microsoft et At-Bay font équipe pour aider les PME à gérer les cyber-risques de manière proactive », à 14 heures PDT le mercredi 6 octobre.

